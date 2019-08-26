ФосАгро представит финансовую отчетность за 2К19 в среду, 28 августа.

Наш прогноз выручки — 58 млрд руб. (-20% кв/кв, +2% г/г), EBITDA — 18.3 млрд руб. (-26% кв/кв, —2% г/г), чистой прибыли — 7.9 млрд руб. (-42% кв/кв, но +167% г/г). FCF ожидается на уровне 9.7 млрд руб. (-49% кв/кв, +18% г/г). На результатах должно было отрицательно сказаться 15%-е падение совокупного объема продаж удобрений и 4%-е снижение эталонных цен на DAP-удобрения (на условиях франко-борт Балтика). Кроме того, некоторое укрепление рубля должно было негативно повлиять на расходы. Наш рейтинг по акциям ФосАгро — ВЫШЕ РЫНКА. Они торгуются с мультипликатором 5.9x консенсус EV/EBITDA (у американской CF Industries он составляет 9.8х).