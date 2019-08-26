Котировки снижаются в рамках пологого среднесрочного down-тренда (синий пунктир). Цена не всегда четко тестировала границу данного тренда, разворачиваясь в обратную сторону несколько раньше. Поэтому отскок вверх от нижней грани тренда (14 августа) может утратить силу. Но и намеков на значительное падение пока не наблюдаю.

Осцилляторы находятся в «медвежьих» зонах без рисков перепроданности. Трендовые индикаторы также в целом подтверждают осторожно негативный расклад. Риски роста/торможения на текущих уровнях связаны с:

— сигналом на покупку по MACD;

— восходящей направленностью Parabolic SAR (шаг – 0,001);

— сужением внешних Линий Боллинджера (стандартный период в QUIK);

— близостью нижней границы долгосрочного боковика 392-445 руб., потенциальное снижение к которой повышает вероятность разворота вверх.

В целом краткосрочная картина смешанная, с небольшим смещением в сторону негативного сценария: падение, но не ниже 395 руб. Если вернемся выше 412 руб., то шансы на подъем в сторону верхней грани синего канала несколько повысятся.

Долгосрочная картина нейтральная. Закрепление за пределами актуального боковика (392-445 руб.) может стать первой предпосылкой формирования тенденции.

Трендовые индикаторы полностью подтверждают отсутствие настроений. При этом осцилляторы формируют смешанный расклад: RSI – в комфортной зоне «медведей», а Stochastic подает сигнал на покупку, выбираясь из зоны критической перепроданности <20%.

С технической точки зрения прогнозировать динамику пока затруднительно. Несмотря на то, что наблюдается падающая консолидация от верхней грани боковика, ранее мы уже наблюдали разворот такой же волны вверх. Тем более остается актуальным «бычий» тренд от 281,65 руб. (четкие границы отсутствуют).

На мой взгляд, максимально допустимая просадка на горизонте ближайших недель – 375 руб. Затем не вижу помех для продолжения боковой динамики вплоть до 440-460 руб.

Уровни поддержки: 392 / 375 / 360

Уровни сопротивления: 445 / 475 / 488