В среду, 28 августа, Лукойл объявит финансовые результаты по МСФО за 2к19, которые, как мы ожидаем, будут слабыми, несмотря на высокий уровень цен на нефть и нефтепродукты. Мы считаем, что отсутствие позитивного эффекта от изменения товарных запасов привело к снижению рентабельности компании по сравнению с предыдущим кварталом. В ходе телеконференции, посвященной публикации отчетности, мы надеемся услышать от менеджмента дополнительные подробности предстоящего обратного выкупа акций. Мы подтверждаем рекомендацию Держать по акциям Лукойла и оценку их прогнозной цены на 12-месячном горизонте (84,00 долл.), соответствующей полной доходности в 10%.

Сезонный рост закупок нефти и высокие цены на нефть поддержали выручку. По нашим расчетам, во 2к19 выручка Лукойла в добывающем и перерабатывающем сегментах повысилась к предыдущему кварталу на 18% и 12% соответственно. Основной вклад в рост выручки от добычи нефти внесли повышение цены на нефть Urals (+9% к/к), а также увеличение объема продаж нефти (+5 к/к), на котором, в свою очередь, позитивно отразилось повышение закупок на 7% к/к (при этом добыча выросла всего на 1% к/к в связи с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+). В результате, по нашим оценкам, выручка компании в отчетном периоде повысилась на 14% к/к, до 31 789 млн долл.

Отсутствие позитивного эффекта от изменения товарных запасов. По нашим оценкам, операционные расходы Лукойла в добывающем и перерабатывающем сегментах выросли в квартальном сопоставлении на 7% и 8% соответственно, а коммерческие, общие и административные расходы – на 4%. Мы также полагаем, что затраты компании на уплату налогов, помимо налога на прибыль, повысились на 11% к/к в связи с высоким уровнем цен на нефть, из-за которого расходы на уплату экспортных пошлин и НДПИ выросли на 23% и 17% соответственно. Отметим, что в 1к19 Лукойл отразил сокращение товарных запасов на сумму 1,5 млрд долл., что оказало существенную поддержку EBITDA. Во 2к19 товарные запасы компании, по нашим расчетам, немного выросли (+0,1 млрд долл.), в результате чего EBITDA осталась примерно на уровне предыдущего квартала (4 499 млн долл.).

По-прежнему сильный свободный денежный поток. По нашим оценкам, во 2к19 компания понесла убыток от курсовых разниц в размере 11 млн долл. вследствие укрепления рубля на 3% к/к относительно доллара (по состоянию на конец квартала) после прибыли от курсовых разниц на сумму 29 млн долл. в 1к19. С учетом этого убытка чистая прибыль Лукойла, по нашим расчетам, снизилась на 4% к/к, до 2 164 млн долл. Мы полагаем, что капзатраты компании во 2к19 повысились до 2,1 млрд долл. против 1,5 млрд долл. в предыдущем квартале (показатель 1к19 выглядел довольно низким, учитывая план капзатрат на весь год в размере 7,5 млрд долл.). Если наш прогноз подтвердится, то свободный денежный поток за 2к19 может достичь 1,8 млрд долл. (без учета изменений в оборотном капитале).