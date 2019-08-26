• Мы ожидаем, что результаты окажутся сильными на фоне восстановления авиационной отрасли.

• Что касается операционных результатов, группа уже заявила о двузначных темпах роста в годовом сопоставлении в 2к19. Рентабельность перевозок повысилась на 12%, пассажиропоток – на 11%.

• С учетом того, что с 2018 г. топливная надбавка в авиатарифах повышалась несколько раз, мы полагаем, что тарифы выросли примерно на 3% г/г, даже несмотря на высокую базу сравнения (в 2к18 из-за проведения Чемпионата мира в России рост составил 10% г/г). Таким образом, мы прогнозируем рост выручки на 14% г/г, до 175 млрд руб.

• Расходы, по нашим оценкам, сократились. Мы полагаем, что впервые за два года снижение средней цены на авиатопливо отразится на финансовых результатах компании. Стоит отметить, что в 2к19 стоимость авиатоплива составляла 44 тыс. руб. за тонну против 45 тыс. руб. за тонну в 2к18 (-2%). В 3к19 цена может опуститься еще – согласно нашему прогнозу, примерно на 15%.

• Однако аэропортовые сборы растут. По нашим оценкам, в результатах за 2к19 Аэрофлот может отразить 30%-й рост расходов на обслуживание самолетов и пассажиров, который частично нивелирует позитивный эффект от снижения цен на топливо.

• Мы прогнозируем EBITDA на уровне 46 млрд руб., что предполагает рост на 9% г/г (относительно EBITDA за 2к18, рассчитанной нами в соответствии со стандартами МСФО 16).



