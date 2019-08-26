Сегодня предстоят основные в этом месяце налоговые платежи. Мы оцениваем платежи по НДС, НДПИ и акцизам в 820 млрд руб. Еще порядка 320 млрд руб. предстоит заплатить по налогу на прибыль в среду. При этом часть платежей уже была проведена в конце прошлой недели. Судя по динамике корсчетов банков в ЦБ, платежи начались в четверг, и уже было выплачено свыше 340 млрд руб. Сейчас уровень корсчетов остается выше 2,4 трлн руб., этой суммы достаточно, чтобы безболезненно пройти сегодняшние налоговые платежи, не привлекая значительных объемов фондирования от Казначейства. Этот вид фондирования может быть использован отдельными банками, которые испытывают локальные проблемы с ликвидностью и не могут по внутренним причинам привлечь достаточный объем средств на межбанковском рынке. В целом же по банковской системе сохраняется избыток ликвидности, таким образом, несмотря на налоговые платежи, ставки на межбанковском рынке вряд ли заметно повысятся.

Новая волна рыночной турбулентности может заставить ЦБ отложить очередное снижение ключевой ставки. Очередная эскалация торговых войн уже привела к резким колебаниям на сырьевых рынках, также сегодня фиксировались распродажи во время торгов в Азии. Хотя эти торговые войны пока напрямую не затрагивают российский рынок, глобальная нестабильность, а также бегство в качество могут привести к распродажам на российском рынке. В этих условиях ЦБ может предпочесть сделать паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики. Следует отметить, что рост навеса избыточной ликвидности, который в значительной степени вызван действиями ЦБ (сокращением объема выпусков КОБР), можно также рассматривать как смягчение денежно-кредитной политики.