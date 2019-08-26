• Предстоящие налоговые платежи не сократили объем размещения банков на депозитах в ЦБ. За прошедшую неделю показатель профицита ликвидности в банковском секторе (положительное сальдо между средствами, размещенными банками в инструменты ЦБ, и задолженностью банков перед ЦБ) практически не изменился, оставаясь вблизи уровня, максимального с апреля текущего года. Несмотря на предстоящие крупные налоговые платежи (основные расчеты пройдут сегодня), банки на минувшей неделе лишь незначительно сократили объем размещения на недельных депозитах в ЦБ, который остался вблизи максимальных уровней с марта текущего года.

• Бюджетный канал компенсировал отток ликвидности на предварительные платежи по основным налогам. В пятницу банки проводили предварительные расчеты по НДПИ, акцизам и НДС, нетто-отток на которые составил около 182 млрд руб. Однако даже с учетом этих выплат объем свободной ликвидности на корсчетах в ЦБ за прошедшую неделю немного увеличился, составив 2,4 трлн руб. на утро понедельника. Компенсировать отток средств на предварительные налоговые платежи позволил бюджетный канал, по которому во вторник-среду был зафиксирован приток ликвидности. Кроме того, банки за неделю увеличили задолженность по операциям с Федеральным казначейством (нетто-приток ликвидности почти на 54,2 млрд руб. в совокупности по депозитным операциям и операциям РЕПО). В результате ставки МБК пока никак не отреагировали на подготовку к основным налоговым платежам: MosPrime o/n и Ruonia снизились за неделю, в том числе Ruonia впервые с сентября 2018 г. опустилась ниже 7% годовых.

• Возврат средств с депозитов в ЦБ и ликвидность от Федерального казначейства помогут частично избежать давления на ставки МБК на предстоящей неделе. В понедельник банкам предстоят перечисления НДПИ, акцизов и НДС, а в среду налоговый период будет завершен уплатой налога на прибыль. Совокупный отток ликвидности до конца периода может превысить отметку в 1 трлн руб. В частности, уже после сегодняшних перечислений объем остатков на корсчетах в ЦБ может опуститься ниже комфортного уровня в 2 трлн руб. Однако отток ликвидности банки смогут быстро компенсировать возвратом части средств с недельных депозитов ЦБ, а также привлечением ликвидности от Федерального казначейства, как на депозиты (в общей сложности на неделе казначейство предложит на депозиты банкам до 390 млрд руб.), так и в рамках операций РЕПО (спрос по операциям o/n может превысить размер дневного лимита), что, в свою очередь, позволит частично избежать давления на ставки МБК.