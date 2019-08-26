На фоне внезапной эскалации торговой войны между Штатами и КНР оставшееся без должного внимания выступление главы ФРС в Джексон-Хоуле свидетельствует о том, что столь желаемого рынком смягчения монетарной политики может оказаться недостаточно для восстановления экономической активности.

Джером Пауэлл в своем выступлении четко дал понять, что основными рисками для продолжения роста экономики выступают торговые войны. Учитывая, усиление данных рисков после введения новых импортных пошлин в августе, считаю, что регулятор будет вынужден на это реагировать, таким образом, шансы на дальнейшее снижение ставок в этом году возрастают. По словам главы ФРС, денежно-кредитная политика является мощным инструментом, который поддерживает потребительские расходы, деловые инвестиции и доверие общественности, но с ее помощью невозможно контролировать международную торговлю. Пауэлл отметил, что в истории не было прецедентов, когда торговые отношения так негативно отражались на экономических перспективах, и это осложняет работу регулятора. Я считаю, что ставка в США продолжит снижаться, но монетарные инструменты не способны сгладить главный риск для экономики в виде торговых войн.

Реакция рынков на новости 23 августа подтверждает тезис о том, что главной угрозой являются торговые войны, а не неопределенность в отношении политики ФРС. Достаточно мягкие комментарии главы Федрезерва были опубликованы ранним утром, и реакция рынка на них была сдержанной. В свою очередь, твиты Трампа с новыми угрозами усиления конфронтации с Китаем были появились позже и в большей степени спровоцировали масштабное, более 2,5%, падение на фондовых площадках США. Несмотря на сохраняющиеся ожидания снижения ставки еще на 0,75% до конца года, инвестсообщество считает, что именно новые импортные тарифы угрожают экономике и фондовым рынкам.

Выступление Пауэлла на симпозиуме центральных банкиров в Джексон-Хоуле с выраженной готовностью реагировать снижением ставки на угрозы экономическому росту не смогло успокоить инвестиционное сообщество. Основную опасность для экономики представляют торговые войны, которые неподвластны монетарной политике.