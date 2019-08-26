Прошедшая пятница — это, пожалуй, квинтэссенция всего того клубка проблем, которые в той или иной степени влияют на поведение участников рынка.

С одной стороны, все с нетерпением ждали выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме банкиров центральных банков. Ждали и надеялись… Причем это ожидание стало в последние дни перерастать в какую-то нездоровую и зачастую истерическую ажитацию. Мол, вот сейчас придет умный дядя из ФРС, всех успокоит, погладит по головке, и после и этого рынок с новой силой полетит наверх. И участники рынка ждали исключительно этой речи. Но жизнь как всегда богаче и ярче, чем думает большинство.

За 2 часа до выступления Пауэлла Китай достал из печки свинью и торжественно поставил на обеденный стол американцев, которые собственно сами же своими руками эту свинью и приготовили. Объявление о введении новых тарифов со стороны Китая вызвало на рынках «шок и трепет». Для начала из зеленой зоны американские акции еще на премаркете быстренько перебрались в красную. Но до начала выступления Пауэлла в 17-00 мск они еще как-то держались. Однако, когда всем стало понятно, что Пауэлл ничего конкретного не скажет (что, собственно, и требовалось доказать!), то вот тут-то все самое интересное и началось.

Причем без пауз и остановок — все ниже и ниже, и ниже до самого окончания основной торговой сессии. И итог всего этого весьма печален — мы вновь во второй раз в течение недели увидели сильнейшее в этом году падение почти на 3% по всему рынку.

Акции, которые оказались в плюсе, можно пересчитать по пальцам. Это великолепно отчитавшийся накануне вечером Salesforce.com (CRM, +2,25%), улетевшие в ближний космос (пока — в ближний!) вслед за золотом акции одной из ведущих золотодобывающих компаний мира Newmont Goldcorp Corporation (NEM, +2,10%), да продолжающие потихоньку всплывать на поверхность после объявления американской администрацией по безопасности полетов (FAA) о тестировании систем безопасности Boeing 737 MAX акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, +0,45%). А все остальное было окрашено в бесконечно ярко-красный цвет. Вот такая печальная история случилась в пятницу, и теперь совершенно непонятно, как с этим жить дальше!?

Ожидания рынка 26 августа

После пятничного падения рынок в растерянности — что делать дальше? Куда идти? Аналитики всех мастей дают самые разнонаправленные прогнозы. И действительно, если ориентироваться исключительно на американскую экономику и ее показатели, то картина никак не свидетельствует, что надо бежать и все срочно продавать. Но, с другой стороны, если следить исключительно за перипетиями американо-китайской торговой войны, то тут же хочется все продать и близко не подходить к фондовому рынку. И вот бедные инвесторы мечутся между двух этих крайностей. А ведь есть еще и аспекты, связанные с техническим анализом — всякие там уровни поддержки и сопротивления. Короче, головоломка не для слабонервных.

Так что разумней всего тем, кто все же остается на рынке, так это исходить из того, что есть на данный момент. А конкретно сегодня после пятничной бури фондовая погода немного наладилась, и даже местами выглядывает солнышко. Если торги в Азии прошли под аккомпанемент пятничной бури в Америке и Европе и в итоге закрылись в глубоком минусе, то в Европе и Америке все в понедельник с утра более-менее спокойно.

За выходные и Трамп, и Китай выдали так много противоречивой информации, что у участников рынка, судя по всему, уже выработался иммунитет, и они вообще перестали воспринимать какую-либо информация о тарифах и торговле. И решили плюнуть на всех с высокой колокольни и сыграть в свою хорошо известную и проверенную годами спекулятивную игру под названием «Buy the dips» (Выкупай провалы).

По крайней мере сегодня рынок с утра ушел наверх, неизвестно почему и неизвестно зачем. Ну, просто, по-видимому, захотелось плюнуть на всю эту политику с высокой колокольни. А почему бы и нет? Пока есть такая возможность! Поэтому сегодня намечается отскок. Большой или маленький — пока не понятно, но судя по настроению по итогам первой половины дня можно ожидать роста вплоть до 1%, а может быть даже полутора процентов. Если, конечно, Китай не подложит американцам очередную свинью. А ведь может!