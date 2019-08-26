Рынки со 100%-ной вероятностью ожидают снижения ставки ФРС в сентябре
Минувшая неделя прошла на глобальных рынках в умеренно негативном ключе. Симпозиум глав центробанков в Джексон Хоуле не привнес ничего нового для рынков. В то же время основная тема – торговая война США и Китая – снова эскалировалась: Китай решил ответить на американские торговые ограничения повышением пошлин на товары из США. В результате аппетит к риску на прошлой неделе несколько ухудшился, что привело к коррекции на рынках акций и ослаблению валют развивающихся стран к доллару США.
Ставки по гособлигациям США сохранились вблизи локальных минимумов. Между тем рынок евробондов консолидировался. Индексы российских корпоративных и суверенных еврооблигаций – CEMBI Russia и EMBI+ Russia – выросли в пределах 0-0,3%.
На рублевом долговом рынке наблюдалось умеренное снижение доходностей на фоне укрепления рубля (после сильной коррекции неделей ранее), дальнейшего замедления инфляции (августовская дефляция, по недельным данным, привела к снижению показателя инфляции до 4,3-4,4% год к году) и затухания санкционной риторики. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи прибавили за неделю 0,6% и 0,2% соответственно.
В ближайшее время вопрос торговых противоречий между крупнейшими экономиками мира останется в фокусе внимания инвесторов, что окажет заметное влияние на аппетит к риску в глобальном масштабе. Также в преддверии заседания ФРС США (18 сентября) настроения инвесторов во многом будут зависеть от выхода статистики по ключевым экономикам. При этом на текущий момент рынки со 100%-ной вероятностью ожидают снижения базовой ставки на сентябрьском заседании ФРС.
Рублевые облигации продолжают получать поддержку от монетарных условий: инфляция, по недельным данным, замедлилась уже до 4,3-4,5% год к году, ставки по депозитам уменьшаются после решений ЦБ РФ по снижению ключевой ставки.
Рубль
На прошлой неделе торги в российской валюте сместились в диапазон 65,5-66,5 рубля за доллар после сильного ослабления неделей ранее. В ближайшее время ожидаем консолидации рубля вблизи достигнутых уровней (66 за доллар). При этом одним из основных драйверов изменения курса российской валюты в ближайшее время может стать общее отношение глобальных инвесторов к активам из развивающихся стран.
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