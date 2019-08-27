Итоги понедельника для мировых фондовых площадок оказались не такими плохими, как можно было ожидать перед открытием торгов. Ключевым драйвером поддержки выступили сообщения о том, что представители Китая обращались в США с инициативой возобновить переговоры и найти компромисс по торговой сделке. По словам Трампа, его команда примет это предложение и вернется за стол переговоров.

Таким образом, пятничные пессимизм, когда Вашингтон и Пекин обменялись взаимным повышением торговых пошлин, был частично нивелирован, что позволило фондовым площадкам не уйти в формат полномасштабной распродажи. Более того, американский индекс S&P 500 накануне даже успел отскочить на 1%.

На мой взгляд, пока не стоит преувеличивать шансы на мирное урегулирование торгового спора и достижение компромисса в ближайшей перспективе. Мы уже множество раз видели, как достигнутые договоренности «на 90%» в итоге так ни к чему и не приводили. Сами по себе эти качели крайне негативны для взаимных инвестиций двух стран ввиду полной неопределенности. Что же касается фондовых площадок, то складывается впечатление, что сейчас рынки живут как раз только лишь этой историей, резко реагируя на любые комментарии чиновников с обеих сторон.

Учитывая сохранение противоречий в позициях США и Китая, придерживаюсь весьма умеренных ожиданий по поводу реализации благоприятного сценария. В частности, риски возобновления снижения по американскому индексу S&P 500 остаются высокими. Вчерашний отскок может быть временным явлением, которое не перерастет в полноценный восходящий тренд. Следующая целевая область расположена около 2770 п.

Если западные рынки акций в понедельник сумели отыграть часть понесенных ранее потерь, то во фьючерсах на нефть Brent никакого существенного восстановления так и не произошло. По итогам сессии котировки опустились еще на 1,1%. Сегодня с утра контракты Brent находятся около $59. Ближайший сильные диапазон технической поддержки расположен около $54-55. Это те рубежи, которые могут быть достигнуты в случае ухудшения внешнего фона. Если же мы говорим о более отдаленной перспективе, то в целом взгляд на нефтяные цены остается умеренно положительным.

Весьма слабо накануне выглядел и индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets. В понедельник он опустился на новые минимумы года. В это же время динамика российского РТС в последние несколько сессий выглядит более устойчивой.

По индексу МосБиржи пока складывается смешанная картина. Опять же, наш рынок во многом завязан на внешнем фоне. Причин для избыточного оптимизма и мощного ралли в моменте пока нет, но при любых признаках ухудшения ситуации, например еще одного обострения отношений Трампа и Си, котировки могут начать опуститься в сторону ранее протестированной поддержки на 2600-2620 п.

Среди ликвидных бумаг наиболее сильную динамику в понедельник продолжили показывать обыкновенные акции Мечела (+4,9%), отыгрывающие пятничные новости о возможности продажи доли в Эльге. Мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на бумаги компании.

Также уверенную динамку ожидаемо показали привилегированные акции Ленэнерго (+3%) на фоне позитивного отчета, вышедшего на прошлой неделе. Этот инструмент остается популярной историей с высокой форвардной дивидендной доходностью. В условиях снижения рублевых ставок он выглядит вполне интересным для консервативных инвесторов. Движение в пределах 125-130 руб. в среднесрочной перспективе вполне допустимо. О более высоких значениях пока говорить не преждевременно.

Опережающую динамику в понедельник показали акции МТС (+2,2%), что не является для них обычным явлением. Тем не менее отметим, что бумаги сейчас оценены весьма дешево и при прочих равных выглядят привлекательно. Дивиденды на горизонте 12 мес. составляют 28 руб. на акцию (+10,7% по текущим ценам), плюс есть драйвер в виде гашения части бумаг. Акции МТС – это простая и понятная инвесторам история. Учитывая более низкий уровень рублевых ставок, который ожидается в следующем году, такие бумаги при спокойном фоне вполне могут переоцениться ближе к 300 руб. или даже чуть выше.

Совет директоров Газпром нефти вчера дал рекомендацию по выплате 18,14 руб. дивидендов на акцию (около 4,3%). Общий размер выплат составит рекордных 40% чистой прибыли по МСФО за I полугодие, что косвенно подтверждает постепенное движение в сторону распределения целевых 50% в последующие годы. Долгосрочный взгляд на перспективы бумаг Газпром нефти остается в целом положительный.

Детский мир (+0,9%) вчера представил сильную отчетность по итогам полугодия. Отметим продолжение восстановления темпов роста выручки г/г второй квартал подряд после просадки в IV кв. 2018. Радуют цифры от роста бизнеса в Казахстане. Рост выручки по группе заметно опережает прирост торговых площадей. Отметим также ускорение роста LTM прибыли. Этот показатель, как правило неплохо коррелирует с капитализацией. Ограничить позитив в реакции инвесторов на отчет может рост долговой нагрузки, хотя для растущего бизнеса цифры находятся на приемлемых уровнях и могут достигать 2,5-3х Net Debt/ EBITDA. Тем не менее сохранение тенденции в ближайшие кварталы негативно отразится на прибыли. Уже сейчас менеджмент отмечает увеличение издержек на обслуживание долга. Взгляд на бумаги Детского мира на среднесрочном горизонте остается позитивным.

Лучше рынка накануне выглядели акции Распадской (+2,7%). На сегодня назначено заседание совета директоров угольной компании, в повестке которого есть вопрос дивидендов за I полугодие 2019 г. При выплате минимальной установленной в дивполитике суммы в $25 млн по итогам I полугодия 2019 г. доходность за акцию составит около 1,8%. Тем не менее, есть надежда, что компания заплатит больше, как поступает Евраз, контролирующий акционер Распадской. Материнский холдинг установил минимальную планку дивидендных выплат по итогам года $300 млн, но фактические выплаты значительно превышали эту сумму. По итогам 2018 г. Евраз выплатил 62% от FCF в качестве дивидендов. Если перенести аналогичные коэффициенты на Распадскую, то при прогнозном показателе FCF в районе $160 млн по итогам I полугодия 2019 г. и 60%-ом payout ratio дивиденд на акцию может составить около 9 руб., что предполагает 6,8% дивидендной доходности по текущей цене. Важно отметить, что приведенные выше расчеты, это лишь предположения, основанные на схожести дивидендных политик Распадской и Евраза. Фактические дивиденды могут сильно отличаться от расчетных значений.

Сегодня среди корпоративных отчетов ожидается публикация финансовых результатов за I полугодие у Банка Санкт-Петербург и Полиметалла.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник еще немного подросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра поднимается на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,58%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия понедельника.