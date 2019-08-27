Внешний фон перед открытием российского рынка сегодня оцениваем как нейтральный.

После значительной коррекции ранее на фоне эскалации торгового спора мировые индексы преимущественно вернулись к росту. Завершили день в плюсе американские площадки, нефть, а сегодня утром растут и китайские индексы. Высокую волатильность на рынке продолжает обеспечивать Трамп. Если в конце прошлой недели он выразил готовность значительно ухудшить тарифы для Китая, то вчера сообщил о скором возвращении к переговорам и даже не исключил, что будет предоставлена отсрочка по ряду пошлин. На наш взгляд, риски сохраняются на высоком уровне, так как времени до 1 сентября очень мало, то есть договориться не удастся, а для отсрочки пошлин нужен локальный прогресс.

Дополнительным позитивом стало сообщение о вероятном заключении торговой сделки между США и Европой в ближайшее время, которое также поступило от Трампа. Несмотря на ряд позитивных новостей, считаем, что вероятность дальнейшего снижения мировых рынков довольно высока без очевидного прогресса по торговле. Пока же можно говорить преимущественно про вербальные интервенции США с одной стороны и планомерное повышение пошлин с другой.

Цены на нефть сейчас ориентируются не только на торговые споры, но и на возможное улучшение отношений США и Ирана. Европа готова выступить посредником ради возвращения к переговорам, однако противоречия между странами велики. Так же как и в случае с торговлей, у трейдеров есть краткосрочные позитив от надежд на примирение, но среднесрочные перспективы прогресса в этом направлении не очевидны. Brent остается ниже $60 за баррель, не сумев закрепиться выше в ходе вчерашнего дня, и рискует протестировать локальные поддержки при малейшем ухудшении ситуации.

Рубль остается слабым, как и большинство других валют развивающихся рынков. МЭР пересмотрело в худшую сторону прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году, а также рост реальных доходов населения в 2019 с 1 п.п. до 0.1 п.п., что может быть довольно ощутимо для розничного сегмента.

Газпром нефть направит по итогам 1П 2019 18.14 рублей на акцию дивидендами, примерно на том же уровне ожидаются выплаты за 9 мес. и весь год, что обеспечит доходность на уровне 10-12%. Новость позитивная для акций компании. Акрон и Детский мир представили положительные отчеты за 1П 2019. Детский мир увеличил выручку на 16.2%, чистую прибыль в 1.9 раз, а производитель мин. удобрений нарастил выручку на 22%, чистую прибыль в 4.6 раз, акции компаний продолжат локальный рост.