По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом на фоне заявлений Трампа о готовности Пекина заключить сделку. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,10%, закрывшись на отметке 2878,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,05%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,32%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на один базисный пункт до 1,54%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до —0,67%.

"Китай хочет заключить сделку", — заявил Трамп после того, как Белый дом получил два телефонных звонка от представителей правительства КНР с предложением возобновить диалог по торговле и сообщил, что американская сторона готова вернуться за стол переговоров.

В последнее время взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином все больше напоминают пинг-понг, который, на мой взгляд, будет продолжаться вплоть до президентских выборов в США. Как я отмечал ранее, Трамп будет «дожимать» китайцев только в случае переизбрания на второй срок, а сейчас он абсолютно не заинтересован в падении американских бирж.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 0,05%, закрывшись на отметке $58,84. Возросшая напряженность в торговых отношениях между США и Китаем, а также вероятность возобновления диалога между Вашингтоном и Тегераном не дали игрокам повода для подъема цены фьючерсных контрактов на Brent и WTI.

Сегодня рынки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,09%, закрывшись на отметке 2658,24 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2640 и 2615 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 125000 и 123400. Сопротивления — 127900 и 129000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,07, потеряв 0,13% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65,80 и 65,50. Сопротивления расположены на уровнях 66,20 и 66,60.