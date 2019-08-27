Улучшение настроений на глобальных рынках, связанное с новыми надеждами на очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем в ближайшее время, способствует консолидации основной группы валют развивающихся стран.

В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль консолидировалась вблизи отметки в 66 руб/долл. При этом, если взглянуть на индекс валют развивающихся стран (MSCI emerging market currency index), то в первую очередь за счет снижения китайского юаня (сегодня в Азии юань ставит новые минимумы, но темпы его снижения при этом сравнительно невысокие) и ряда других азиатских валют индекс опустился в район 1590-1600 пунктов (минимумы с ноября).

Текущие уровни в рубле в целом, на наш взгляд, можно считать сбалансированными. Большую часть августа пара доллар/рубль находится в диапазоне 65-67 руб/долл., что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу, исходя из нашей модели. Явных внутренних драйверов в поддержку рубля мы на данный момент не видим – счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин РФ устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, пик налоговых выплат пришелся на вчерашний день, а завтра уплатой налога на прибыль августовский налоговый период полностью завершится.

В базовом сценарии ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи отметки в 66 руб/долл.