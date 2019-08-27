Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным повышением около 0.2%, вблизи отметки 2665 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2650, 2640 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2670, 2680 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю безыдейную консолидацию в ожидании новых значимых внешних сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация августовского значения индекса потребительского доверия в США (17.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.09%) и РТС (-0.02%) завершили торги с символическим понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они отыграли существенное ухудшение внешнего фона, наметившееся еще в конце прошлой недели. Однако указанные индексы довольно быстро отыграли свою просадку. Весь остаток дня они провели в состоянии консолидации на грани положительного и отрицательного изменения.

Надо признать, что еще в понедельник утром ближайшие перспективы локального рынка акций выглядели весьма мрачными. Однако настроения на внешних торговых площадках неожиданно улучшились, что помешало уверенной игре на понижение в российских акциях. Стимулом для этого стали очередные заявления президента США, который вновь обнадежил весь мир по поводу перспективы разрешения международных торговых конфликтов. Он сообщил о двух телефонных звонках от представителей КНР с предложением возобновления переговоров. В присущем ему стиле шоумена Дональд Трамп подчеркнул, что текущие переговоры являются «намного более значимыми, чем когда-либо». В дополнение к этому он сообщил о возможности скорого заключения торговых соглашений с Великобританией и Японией.

Отдельно стоит отметить ряд недавних заявлений Дональда Трампа по поводу необходимости возврата России в состав «Большой восьмерки» не взирая на политические последствия. Однако этот сюжет скорее вызывает смутные опасения. Инвесторы и спекулянты уже давно привыкли, что двусторонние отношения РФ и США развиваются по формуле «шаг вперед, два шага назад».

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на выход большого количества значимых корпоративных новостей, мы не увидели соответствующих масштабных движений во многих бумагах.

Наиболее заметной тенденцией дня стали продолжившиеся покупки в акциях ряда представителей золотодобывающей отрасли: Полюс (PLZL RM, +2.82%), Polymetal (POLY RM, +2.23%), Лензолото-ао (LNZL RM, +2.58%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +2.10%). Они отыграли очередное обновление шестилетнего максимума во фьючерсах на желтый металл. Вчера контракты на золото попытались закрепиться выше очередного значимого ценового уровня $1550 за тройскую унцию.

Стоит также отметить заметное повышение относительно ликвидных акций компаний, добывающих уголь: Мечел-ао (MTLR RM, +4.87%), Мечел-ап (MTLRP RM, +0.59%), Распадская (RASP RM, +2.70%). Стимулом для этого послужило сообщение о том, что угольная отрасль может получить поддержку со стороны государства. Речь идет о возможном снижении НДПИ на уголь и о мерах по развитию экспортной транспортной инфраструктуры. Кроме того, интерес к акциям «Мечела» подогревается недавней неоднозначной новостью о том, что компания «А-Проперти» может приобрести 49% в Эльгинском угольном проекте у Газпромбанка. Компании «Мечел» по-прежнему принадлежит контрольный пакет акций в указанном проекте. Пока непонятно, как могут сложиться ее отношения с потенциальным новым крупным партнером.

Акции Лукойл (LKOH RM, —1.32%) торговались слабее рынка на фоне вполне ожидаемого сообщения о том, что вес указанных бумаг в индексах FTSE будет понижен. Это связано с погашением недавно выкупленных 4.96% акций нефтяной компании, что привело к сокращению ее акционерного капитала.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, —0.42%), ИнтерРао (IRAO RM, —0.72%), RUSAL plc (RUAL RM, —1.31%), ОР (OBUV RM, —5.48%), НМТП (NMTP RM, —1.11%), НКНХ-ап (NCNCP RM, —1.91%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости около 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 1.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.9%.

С учетом сильного вчерашнего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом.