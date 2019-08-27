Российский рынок акций и рубль в начале торгов незначительно изменятся на умеренно позитивном внешнем фоне. Курс рубля будет реагировать на внешние факторы, внутренний – в виде поддержки налоговых платежей – прошел свой пик.

ИНДЕКСЫ

В краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

В то время как комментарии президента США Дональда Трампа благоприятным образом повлияли на ожидания инвесторов, связанные с решением торговых вопросов, динамика фондовых индексов развивающихся рынков пока не позволяет диагностировать восстановление спроса, считает аналитик.

"Индексы волатильности, хотя и понизились по итогам торгов в понедельник, находятся на уровнях, не соответствующих периодам устойчивого роста на фондовом рынке", — добавляет он.

"С учетом сильного вчерашнего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с незначительным приростом", — считает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Он ожидает открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением около 0,2%, вблизи отметки 2665 пунктов.

ВАЛЮТА

Улучшение настроений на глобальных рынках, связанное с новыми надеждами на очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем в ближайшее время, способствует консолидации основной группы валют развивающихся стран, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"Явных внутренних драйверов в поддержку рубля мы на данный момент не видим – счет текущих операций в августе сезонно слабый, Минфин РФ устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ, пик налоговых выплат пришелся на вчерашний день, а завтра уплатой налога на прибыль августовский налоговый период полностью завершится", — комментирует он.

В базовом сценарии аналитик ожидает продолжения консолидации пары доллар-рубль вблизи отметки в 66 рублей.

Во вторник рубль будет находиться под влиянием развития торгово-валютных войн и динамики нефтяных котировок, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный"

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 65,85– 66,4 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Биржевые индексы США по итогам торгов в понедельник продемонстрировали рост на 0,76-1,32% на заявлениях Трампа по торговым переговорам с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,27-0,33%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 1,24%, японский Nikkei 225 вырос на – 0,96%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, при этом гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,27%.

Стоимость нефти растет на 0,38% — до 58,34 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,01% — 1,1098 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрылся слабым снижением по основным индексам вслед за стоимостью нефтяных контрактов марки Brent и на фоне снижения аппетита глобальных инвесторов к рисковым активам.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,09% — до 2658,24 пункта, индекс РТС — на 0,02%, до 1268,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника вырос на 9 копеек – до 66,07 рубля, евро снизился на 22 копейки, до 73,3 рубля, следует из данных Московской биржи.