По итогам торгов 26 августа индекс МосБиржи снизился на 0,09% до 2658,24 п., а РТС на 0,02% до 1268,25 п. Утро на российском рынке проходило под впечатлением пятничного обострения торговой войны. Китай ответил на американские пошлины своими, но лишь разозлил Д. Трампа, который заговорил об объявлении чрезвычайного положения. Затем уже сам Д. Трамп сообщил о том, что торговые представители США получили звонок из Китая с предложением возобновить переговоры. Рынки вздохнули с облегчением и попытались вернуть потерянное в конце прошлой недели. Впрочем, российский рынок как не падает, так и не растёт толком. Новых денег нерезидентов нет, а местные продавать не торопятся. «Детский мир» (+0,9%) сообщил о росте прибыли в I полугодии на 87,6%. «Акрон» (+1,27% объявил о росте прибыли в I полугодии в пять раз до 17,196 млрд рублей. Совет директоров «Газпром нефти» (+0,21%) рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 18,14 рублей на акцию с датой отсечки реестра 18 октября. Самыми сильными бумагами дня оказались «Мечел» (+4,87%), привилегированные «Ленэнерго» (+2,97%), привилегированные «Транснефть» (+2,94%), «Полюс» (+2,82%) и «Распадская» (+2,7%). Слабее всех оказались «Лента» (-2,03%), «МРСК Центр» (-1,4%), «ЛУКОЙЛ» (-1,32%), «РусАл» (-1,31%) и «Интер РАО» (-0,72%). Активность была довольно низкой и к завершению дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил всего 25,136 млрд рублей.

Рубль начинал день позитивно, но затем сдал свои позиции на фоне глобального укрепления доллара. Кроме того, к вечеру нефть вновь оказалась ниже $59 за баррель Brent, чем смутила рублёвых «быков». Тем не менее текущая неделя может завершиться укреплением рубля на фоне налогового периода и размещения ОФЗ. Конечно, июль для рынка государственных долгов оказался не столь хорошим, но стремление к снижению ставок в Европе и США повышает привлекательность рублёвых бумаг. За июль доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 30,8% до 30%, а в номинальном выражении вырос с 2,559 трлн рублей до 2,584 трлн рублей. Год назад нерезидентам принадлежало 27,9% ОФЗ при номинальном объёме 2,006 трлн рублей. В августе, скорее всего, доля нерезидентов снова снизится, хотя последние размещения всё же говорят о достаточно высоком спросе. Во всяком случае, рубль сохраняет свою реальную доходность, что нельзя сказать о евро и долларе США.

Торги в США завершились ростом индексов в надежде, что Д. Трамп говорит правду о желании Китая возобновить переговоры. Главный переговорщик КНР Лю Хэ не стал придавать особого значения телефонным контактам, хотя и не отрицал сам факт этого. Статистика дня поддержала позитивный настрой. Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за июль на 2,1% при ожиданиях 1,1% роста. Без учёта транспорта они сократились на 0,4%, но значительная доля транспортных средств всё же это признак расширяющейся экономики. В любом случае, ощущение риска несколько притупились и доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла почти до 1,54%, хотя ещё утром в понедельник падала ниже 1,46%. По итогам торгов DJIA вырос на 1,05% до 25898,83 п., а S&P 500 на 1,1% до 2878,38 п.

Азиатские рынки также взяли курс на рост, надеясь на возобновление переговоров между США и КНР. Меж тем пресс-секретарь китайского МИД оказался не в курсе того, что были какие-либо телефонные звонки. В китайской прессе также не было подтверждений каких-либо шагов со стороны властей КНР на встречу переговоров. Общее убеждение на рынке такое, что при текущих жёстких условиях остаётся очень мало возможностей, чтобы достичь какого-то компромисса без потери своего лица. Меж тем официальный ориентировочный курс юаня был установлен на уровне 7,0810 за доллар, что является очередным минимальным значением за 11 лет. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20486,48 п. (+1,11%), Hang Seng — 25629,39 п. (-0,20%), Shanghai Composite — 2901,16 п. (+1,31%).

Нефть также реагирует на возродившиеся надежды на американо-китайский торговый мир. Кроме того, предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижения запасов нефти в США на 2,1 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина также могли сократиться, а вот дистиллятов — увеличиться. К 9:00 мск Brent — $58,35 (+0,40%), WTI — $53,84 (+0,37%), золото — $1540,2 (+0,20%), медь — $5592,04 (-0,28%), никель — $15745(+0,54%).

Индекс доллара снижался на 0,08% до 98,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,521%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,11 (+0,05%), GBP-USD — $1,222 (+0,05%), USD-JPY – 105,7 (-0,4%).

Внешний фон перед стартом торгов в России относительно спокойный и даже немного позитивный. Китай пока не подтвердил на официальном уровне готовность к переговорам с США, но подобные новости назревают. Впрочем, торговая война, как и обычная, часто идут по нелогичному пути. Тем не менее внешние рынки говорят о возможности роста российских индексов и укреплении рубля. На корпоративном горизонте ждём отчёты по МСФО от банка «Санкт-Петербург», Polymetal. Советы директоров «ФосАгро» и «Распадской» обсудят дивиденды.