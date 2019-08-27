Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после снижения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок в основном оптимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились увеличением трех основных индексов на 1-1,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 при этом остается ниже важного краткосрочного и среднесрочного сопротивления 2900 пунктов. На рынках прошла коррекция после сильного обвала в пятницу, когда Китай заявил о вводе ответных пошлин на импорт американских товаров. В начале новой недели президент Трамп, однако, заявил, что КНР хочет заключить торговую сделку и предложила сторонам вернуться за стол переговоров.

Фьючерс на индекс S&P500 утром около теряет около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе в понедельник завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,4% на фоне коррекционного повышения на американских площадках.

На торгах в Азии утром преобладает позитивная динамика. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,9%. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 1,5%. Покупки спровоцированы новостями в отношении торгового вопроса. Трамп, помимо прочего, накануне заявил о возможной отсрочке введения пошлин на импорт товаров из КНР.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5% после падения накануне. Цены на нефть Brent, несмотря на попытки роста в последние дни, остаются ниже 60 долл, а WTI – ниже 55 долл на фоне уклонения инвесторов от риска. Дополнительное давление на котировки в понедельник оказали новости о возможной встрече президентов США и Ирана. Улучшение отношений двух стран может снизить напряженность на рынке и ослабить риски перебоев с поставками. Во вторник котировки получают поддержку от уменьшения торговой напряженности.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС, после попыток роста в течение дня, завершили торги понедельника символическим снижением. Рублевый индикатор остается под давлением сопротивления 2680 пунктов, а долларовый –1290 пунктов. На рынке РФ продолжается среднесрочный нисходящий тренд. Ближайшими важными поддержками для индексов выступают отметки 2615 и 1230 пунктов.

Рубль при этом незначительно ослаб против доллара и укрепился к евро. Пара доллар/рубль остается чуть выше 66 руб и как минимум до преодоления поддержки 65,50 руб (средняя полоса Боллиджера дневного графика) находится в среднесрочном восходящем тренде. Пара евро/рубль остается чуть выше 73 руб, а аналогичной важной поддержкой для нее выступает уровень 72,80 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мирового аппетита к риску и могут выйти в плюс. Влияние внешних факторов на рынок РФ, однако, как и в предыдущие недели скорее всего будет ограниченным. Российские и американские индексы, нефть и рубль остаются под среднесрочным давлением, что уменьшает потенциал их повышения. Изменить ситуацию мог бы явный прогресс в торговых переговорах, но пока стороны скорее сохраняют враждебные позиции по отношению друг к другу.