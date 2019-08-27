Торговая активность на рынке ОФЗ вчера была крайне слабой, что, судя по всему, во многом было связано с выходным в Великобритании. Объем сделок на МосБирже составил 5 млрд руб. – один из самых низких показателей за весь текущий год. Заметные движения прошли всего в нескольких выпусках: ОФЗ-26209 (YTM 6,97%) вырос в доходности на 5 бп; ОФЗ-26219 (YTM 7,16%) и ОФЗ-26223 (YTM 7,01%) – на 3 бп. На долговых рынках других развивающихся стран единого направления не было: 10-летние локальные облигации Польши снизились в доходности на 7 бп, в то время как аналогичные по дюрации бумаги Бразилии прибавили в доходности 12 бп.

Вчера Банк России опубликовал официальные данные о движении средств нерезидентов на рынке ОФЗ за июль. Приток замедлился до 25 млрд руб. (против 97 млрд руб. в июне), что соответствует предварительной оценке регулятора. Мы полагаем, что в основном это было связано с меньшим объемом предложения на первичных аукционах Минфина. Доля нерезидентов на рынке, согласно цифрам, представленным ЦБ, сократилась с 30,8% до 30%. Однако, согласно нашим расчетам, в которых общая цифра скорректирована на низколиквидные выпуски (включая бумаги на сумму 212 млрд руб., которые в июле были напрямую проданы ВЭБу), доля иностранных инвесторов сократилась лишь на 0,1 пп, до 36,4%.

Сегодня Минфин объявит параметры очередных аукционов по размещению ОФЗ. С учетом сохраняющейся волатильности на глобальных рынках Минфин, на наш взгляд, может предпочесть бумаги с меньшей дюрацией (на прошлой неделе он размещал длинный ОФЗ-26228), либо предложить инвесторам новый флоутер ОФЗ-24020. Однако в значительной степени этот выбор будет зависеть от того, что будет происходить на рынке сегодня.