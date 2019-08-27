Среднесрочный прогноз ключевых экономических индикаторов заметно понижен

Вчера Минэкономразвития представило основные параметры обновленного базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019–2024 гг. Несмотря на то что ожидаемые темпы роста российского ВВП и промышленного производства на текущий год остались на прежнем уровне, динамика большинства ключевых экономических индикаторов была пересмотрена в сторону понижения. Так, прогноз средней цены на нефть (сорт Urals) на 2019 г. понижен до 62,2 долл./барр. с 63,4 долл./барр., прогноз роста капитальных инвестиций – до 2% с 3,1%, прогноз роста оборота розничной торговли – до 1,3% с 1,6%. Реальные располагаемые доходы населения, согласно уточненным данным, в текущем году вырастут на символические 0,1% по сравнению с ожидавшимся до этого ростом на 1%. В числе основных причин пересмотра прогнозной динамики ключевых индикаторов в среднесрочной перспективе министерство указало существенное замедление мировой экономики в результате эскалации торговых конфликтов между ведущими странами мира, а также неблагоприятное развитие кредитного цикла в Российской Федерации, связанное с бурным ростом потребительского кредитования. В результате прогноз темпов роста российской экономики в 2020 г. был понижен до 1,7% с 2%, ожидаемый рост промышленного производства – до 2,4% с 2,6%, а рост оборота розничной торговли – до весьма скромных 0,6% с 2,1% ранее. Резкое ослабление потребительского спроса названо в качестве одной из основных причин снижения прогноза потребительской инфляции на 2020 г. (до 3% с 3,8% в предыдущей версии прогноза). При этом, несмотря на снижение прогнозной цены на нефть в следующем году (до 57 долл./барр. по сравнению с 59,7 долл./барр.), ожидаемый курс рубля изменился не слишком значительно (65,7 руб./долл. против 64,9 руб./долл. ранее).

Темпы роста российской экономики останутся низкими

Мы полагаем, что, несмотря на существенный пересмотр, официальный среднесрочный прогноз значительного количества экономических индикаторов все еще излишне оптимистичен. На наш взгляд, одним из основных негативных факторов в ближайшие несколько месяцев продолжат оставаться отложенные последствия увеличения налоговой нагрузки в начале текущего года. Кроме того, фактическому росту налоговой нагрузки на население и бизнес продолжают способствовать активные усилия государства, направленные на легализацию налоговой базы и сокращение различного рода преференций. Обратной стороной политики обеления экономики является и наблюдаемое сокращение реальных располагаемых доходов населения, которые, на наш взгляд, в 2019 г. снизятся на 1%. Таким образом, мы ожидаем, что в текущем году российская экономика вырастет только на 0,7%.

Мы согласны с Минэкономразвития в том, что эскалация торговых войн несет значительные риски для глобальной экономики и цен на сырьевые товары. Принимая во внимание эти угрозы, мы полагаем, что в следующем году экономика РФ прибавит 1%. При этом в настоящее время мы не наблюдаем существенного негативного влияния динамичного роста кредитования населения на темпы роста розничной торговли, которые, согласно нашей оценке, в текущем году составят 1,4%, а в 2020 г. увеличатся до 2%. Постепенное усиление потребительского спроса в среднесрочной перспективе окажет поддержку экономике, а также будет препятствовать обвальному снижению инфляции, которая (с учетом негативного влияния холодной погоды в июле-августе на урожай овощей и фруктов) составит в этом году 4,6%, а в 2020 г. снизится до 4%. Мы ожидаем, что значительное ухудшение среднесрочных перспектив мировой экономики, а также возможное дальнейшее усиление санкционной риторики вызовут ощутимое ослабление российского рубля. Согласно нашим расчетам, средний курс доллара в текущем году составит 66,8 руб., а в 2020 г. вырастет до 70,2 руб.