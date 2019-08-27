Завтра, 28 августа, ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) планирует отчитаться по МСФО за 2 кв. 2019 г. Мы полагаем, что выручка компании снизилась за этот период на 7% год к году до 1920 млрд руб. (29,7 млрд долл.), увеличившись на 4% относительно предыдущего квартала. Показатель EBITDA, согласно нашему прогнозу, составит около 290 млрд руб. (4,49 млрд долл.), сократившись на 2% год к году и на 3% квартал к кварталу. В пересчете на доллары EBITDA, по нашей оценке, уменьшится на 6% год к году и почти не изменится квартал к кварталу, составив 4,5 млрд долл. Прибыльность по EBITDA вырастет, таким образом, на 0,7 п.п. год к году и сократится на 1,0 п.п. квартал к кварталу до 15,1%. Чистая прибыль, как мы ожидаем, снизится на 16% год к году и на 6% квартал к кварталу до 141 млрд руб. (2,18 млрд долл.), а чистая рентабельность – на 0,8 п.п. год к году и 0,7 п.п. квартал к кварталу до 7,3%.

Цены на нефть были стабильны квартал к кварталу, но возникли временные трудности со сбытом. Во 2 кв. 2019 г. средняя цена Urals снизилась на 5% год к году и выросла на 8% квартал к кварталу до 68,2 долл./барр. За вычетом экспортной пошлины на нефть цена Urals в рублях немного увеличилась – на 1% год к году и 3% квартал к кварталу до 3,48 тыс. руб./барр. Добыча нефти компанией выросла на 1,6% год к году и составила 21,35 млн т (1,72 млн барр./сутки без учета проекта «Западная Курна-2»). Среднесуточная добыча нефти снизилась на 0,6% квартал к кварталу – по-видимому, в связи с выполнением соглашения ОПЕК+ и ограничениями, связанными с экспортом нефти. Добыча газа выросла на 3% год к году, но упала на 7% квартал к кварталу до 8,4 млрд куб. м вследствие сезонности и ремонтов на объектах в Узбекистане. Негативную роль для выручки во 2 кв. сыграли временные ограничения по приему газа из месторождений в Узбекистане и, вероятно, ограничения по экспорту в некоторых направлениях по трубопроводам Транснефти. Кроме того, объем переработки в РФ во 2 кв. сократился на 2% квартал к кварталу до 10,75 млн т из-за планового ремонта на Пермском НПЗ, что могло негативно сказаться на продажах светлых нефтепродуктов в РФ.

В фокусе – планы по добыче, капзатратам, выкупу акций. Ключевыми параметрами на текущий год остаются планы компании по добыче нефти в РФ в связи с договоренностью ОПЕК+, планы по капзатратам в РФ и за рубежом и влияние нового налогового режима на экономику добычи и переработки в России с учетом последних изменений в законодательстве. Кроме того, нас интересует вопрос о будущем казначейских акций, которые находятся на балансе компании сверх 35 млн (4,7% от уставного капитала), планируемых к погашению. Мы также ожидаем, что компания прокомментирует возможность новой программы обратного выкупа акций по образцу завершенной программы на 3 млрд долл. Телефонная конференция по итогам квартала состоится в четверг, 29 августа, в 16:00 по московскому времени. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.