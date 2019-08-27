В четверг, 29 августа, Газпром опубликует отчетность за 2К19 по МСФО.

Мы прогнозируем выручку на уровне 1 825 млрд руб. (-20% кв/кв, на уровне г/г), EBITDA — 482 млрд руб. (-24% кв/кв, —16% г/г), чистая прибыль — 315 млрд руб. (-41% кв/кв, +21% г/г).

Показатели нефтяного сегмента улучшились за квартал: ранее Газпром нефть уже представила отличные результаты за 2К19 (выручка и EBITDA повысились 7% кв/кв), однако динамика газового бизнеса существенно ухудшилась. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья сократился на 3% кв/кв при сохраняющемся давлении на цены: как мы полагаем, цены реализации Газпрома во 2К должны были с отставанием отразить снижение газовых бенчмарков в Европе и снизиться до уровня чуть менее $210/тыс куб м. Это должно было отрицательно отразиться на рентабельности EBITDA (-2 пп кв/кв до 26%), а дополнительный негативный эффект на чистую прибыль оказало снижение прибыли от курсовых разниц кв/кв.

В ходе телеконференции, время и программа которой будут объявлены позднее, мы сосредоточим внимание на прогнозе цен на газ для Европы в 2H19-2020, прогнозе спроса в 2П19 (учитывая высокий объем запасов в европейских ПГХ), прогрессе в строительстве трубопровода Северный поток — 2 и переговорах о поставках газа Украине. Также нас будет интересовать информация о времени публикации обновленной дивидендной политики.