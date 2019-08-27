Минэкономразвития представило обновленные макроэкономические прогнозы на 2019-2024 годы. В этом году экономический рост ожидается на уровне 1,3%, в 2020 он ускорится до 1,7%, а в 2021-2024 — превысит 3% (предполагается, что в 2024 году он достигнет 3,3%).

Ведомство объясняет вялый рост в 1П19 (0,7%) сочетанием жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики. И действительно, как мы заключили в недавнем выпуске ежемесячного обзора экономики России, расходы бюджета, в том числе инвестиции, были ниже запланированных уровней, тогда как доходы бюджета существенно выросли. В то же время решение ЦБ повысить ключевую ставку в сентябре и декабре 2018 года отрицательно повлияло на экономическую активность.

Минэкономразвития ожидает повышения экономической активности в 2П19 благодаря увеличению госрасходов и смягчению денежно-кредитной политики.

Мы полностью согласны с такой оценкой 1П19 и прогнозом на 2П19.

На 2020 год Минэкономразвития прогнозирует небольшое повышение темпов роста, до 1,7%, обусловленное существенным ускорением роста инвестиций в основные средства (до 5% с 2% в 2019 году). Тем не менее эффект от инвестиций частично будет нивелирован серьезным замедлением роста потребления, до 0,6% с 1% в 2019 году. Главной причиной этого явления будет замедление темпов розничного кредитования с нынешних уровней (более 20% по сравнению с предыдущим годом) до 4% в конце 2020 года. Мы согласны, что подобное замедление может затормозить рост потребления до 0,6%. Тем не менее пока мы ожидаем более постепенного перехода к умеренной динамике в розничном кредитовании, прогнозируем более быстрое увеличение потребления и считаем, что рост ВВП в 2020 году достигнет 2,3%.

Важно отметить, что Минэкономразвития объявило о разработке дополнительных мер, которые позволили бы раскрыть потенциал экономического роста и обеспечить его темпы на уровнях выше 3%. Эти меры направлены на улучшение инвестиционного климата, сокращение бюрократических процедур, стимулирование рынка труда (включая миграцию высококвалифицированной рабочей силы), создание стимулов для инвестиций за счет специального режима налогообложения и т. д. Подробности программы будут объявлены в конце этого года, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.