Результаты Московской биржи за 2К19 в целом совпали с нашими ожиданиями, хотя чистая прибыль несколько превысила прогнозы за счет реализованного дохода по торговым операциям. Мы сохраняем позитивное отношение к акциям компании: в качестве защитного актива они проявили себя сравнительно хорошо во время недавних массовых продаж на российском рынке, к тому же мы отмечаем приличную динамику роста комиссионного дохода. Мы понижаем прогнозы прибыли на акцию на 2019-2021 годы — максимум на 2%, корректируем целевую цену до 112 руб. за акцию (со 113 руб.), но сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ.

- Хороший защитный актив. Акции Московской биржи проявили себя сравнительно хорошо во время недавних массовых продаж на российском рынке, с начала июля уверенно показывая результаты лучше и российского индекса, и Сбербанка. С учетом хороших фундаментальных факторов мы полагаем, что акции биржи могут и дальше выполнять роль удачного объекта для инвестиций в России в случае сохранения недавней волатильности на рынке и опасений относительно перспектив глобального роста.

- Обновленные допущения. Наш прогноз прибыли на 2019 год практически не претерпел изменения, но мы скорректировали прогнозы чистой прибыли на 2020-2021 годы примерно на 2% в год, в основном ввиду чуть более слабого чистого процентного дохода из-за отсроченного влияния понижения процентных ставок и несколько более низкого комиссионного дохода в силу немного меньших средних уровней доходностей. При этом наша оценка прибыли на 2020-2021 годы на 2-5% выше консенсус-прогноза по версии Bloomberg.

- Оценка не достигла максимумов, рекомендация — ПОКУПАТЬ. Московская биржа котируется на уровне 9,5 по коэффициенту "цена/прибыль 2020о", т. е. с дисконтом более 10% к своей же средней оценке за пять лет и с дивидендной доходностью 8,2% на 2019 и 9,3% — на 2020 годы (последний показатель соответствует приличной премии, около 100 б. п., к доходностям длинных суверенных облигаций). Мы считаем, что оценка не достигла пика и что со временем акции получат поддержку в виде ощутимого улучшения структуры выручки, а также за счет защитного характера актива при ухудшении конъюнктуры рынка акций. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ и корректируем целевую цену до 112 руб. за акцию, исходя из сочетания оценки по методу дисконтирования будущих дивидендов и целевого значения коэффициента "цена/прибыль", говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



