Рост цены золота сегодня вряд ли будет устойчивым
Новые комментарии Дональда Трампа о возможных переговорах с Китаем вчера не обнадежили инвесторов, и цены на золото в течение дня оставались вблизи отметки $1 530 за унцию, закрывшись фактически без изменений по сравнению с пятницей, но на более высоких уровнях относительно прошлой недели.
Опубликованные вчера данные по заказам на товары длительного пользования в США в июле были восприняты неоднозначно. Основной показатель вырос на 2,1% при консенсус-прогнозе 1.2%, однако заказы без учета транспорта снизились на 0,4% (рынок полагал, что они останутся на прежнем уровне).
Статистика из Европы свидетельствует о продолжающихся негативных тенденциях в экономике Германии. Опубликованный вчера Ifo индекс делового климата в Германии в августе снизился до 94,3 пункта с предыдущего значения 95,8. При этом динамика ВВП за второй квартал остается негативной (минус 0,1%) при снижении капитальных инвестиций (на 0,1%) и менее активном росте частного потребления (на 0,1%, тогда как ожидался рост на 0,2%). Европейская статистика сегодня утром способствовала небольшому росту цены золота до $1 534,7 за унцию, который вряд ли будет устойчивым.
В течение дня в случае отсутствия важных политически событий золото продолжит консолидироваться вокруг уровня $1 530/унция, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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