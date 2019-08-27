Президент Трамп, как классический спекулянт дэй-трейдер изо дня на день устраивает на рынке маленький «шухер», и то «закошмаривает» рынки так, что они камнем летят вниз, теряя за раз до 3%, то они взлетают в космос на крыльях внезапно возникающей надежды на все самое лучшее.

И вчерашний день с этой точки зрения мало чем отличался от остальных. С утра Трамп обнадежил рынки тем, что вроде бы китайские официальные лица дважды звонили и просили о возобновлении торговых переговоров. Китай этого не подтвердил, но, впрочем, и не опроверг. Этого лучика надежды хватило участникам рынка, чтобы забыть все горести и печали, а также страхи и сомнения пятницы и начать покупать. Правда, глядя на показатель биржевого оборота, который вновь упал до минимумов года, скорее можно говорить не о том, что выросла активность покупателей, а о том, что снизилась активность продавцов.

Как бы то ни было, вчера мы действительно увидели хороший уверенный отскок, который позволил индексам вернуть от одной трети до половины всех потерь, понесенных в результате массированной распродажи в пятницу и фактически вернуться к уровням недельно давности.

На отраслевом уровне лучше всех смотрелся потребительский сектор. Акции компаний, работающие в этом секторе, выросли в среднем на 1,2%. Фактически все акции этого сектора показали рост и многие из них выросли даже более чем на 2%. Так, явно повышенный спрос наблюдался в акциях PepsiCo, Inc. (PEP, +2,66%) и Nike (NKE, +2,25%). Прекрасно выглядели также и акции Apple (AAPL, +1,90%).

Но, как говорится, в семье не без урода. Таким «уродом» среди акций потребительского сектора были вчера акции табачного гиганта Phillip Morris (PM, —4,30%), потерявшие явно неадекватно много вопреки общему достаточно позитивному настрою, царившему на рынке. Распродажа этих акций вызвана появившимися слухами о слиянии двух табачных гигантов — Phillip Morris (PM) и Altria (MO). Инвесторов это явно не устраивает, поскольку первая компания сейчас на ходу и с начала года опережает по темпам роста индекс S&P500, а вот вторая ходит в отстающих и испытывает проблемы с развитием своего бизнеса.

Зато еще одно предстоящее слияние обрело вчера более реалистичные черты. Появилась информация, что биотехнологическая компания Celgene (CELG, 3,20%) продает еще одной ведущей биотехнологической компании Amgen (AMGN, +3,18%) права на свой препарат Otezla для лечения псориаза. Теперь в результате этой сделки снимаются все препятствия для поглощения компании Celgene фармацевтическим гигантом Bristol-Myers Squibb (BMY, +3,29%). И инвесторы так обрадовались этому событию что, как видим, все 3 участника этих сделок дружно выросли почти на одну и ту же величину в +3,2%!

Ожидания рынка 27 августа





Торги понедельника немного отодвинули страхи инвесторов на задний план. И по сравнению с вчерашним днем мало что изменилось. Азиатские рынки достаточно спокойно пошли за Америкой и дружно отторговались на зеленой территории. Лучше всех выглядели естественно китайцы поскольку и позитив-то вызван новостями об американо-китайских торговых переговорах. Основной китайский индекс Shangai Composite показал рост на 1,35%. Все остальные азиатские индексы за исключением гонконгского Hang Seng выросли в пределах 1%.

На открытии европейских рынков наблюдалась смешанная динамика. С утра немного подпортила всем настроение макростатистика по Германии. Вышли данные по ВВП этой страны за 2-й квартал, которые показали падение на 0,1% квартал к кварталу. В принципе, консенсус-прогноз аналитиков именно таким и был, но все же сам факт появления отрицательной динамики в развитии сильнейшей и крупнейшей европейской экономики расстроил участников рынка.

Зато немного взбодрила всех Италия, где вроде бы намечается какой-то прогресс в создании нового коалиционного правительства. В итоге общий позитив все же чуть-чуть перевесил негатив, и европейские индексы дружно перевалив через ноль стали торговаться в зеленой зоне с небольшим плюсом.

Что касается торгов на американском рынке, то фьючерсы на основные индексы периодически предпринимают попытку выйти в плюс, но пока это у них не очень получается. Котировки хоть и близки к нулевой отметке, но все же преодолеть ее пока не удается. Так что говорить о продолжении вчерашнего роста пока не приходится и скорее всего сегодня будет вестись тактическая борьба за удержание текущих позиций.

Кроме всего прочего на настроение инвесторов может сегодня оказать некоторое влияние выход макроэкономических данных. В 16-00 мск появятся данные по индексу Кейса — Шиллеру, отражающего усредненную стоимость по 20 крупнейшим городам США. Но гораздо интересней будет взглянуть на индекс Доверия потребителей, который появится в 17-00 мск. Аналитики ожидают его снижение с уровня 135 пунктов до отметки чуть ниже 130 пунктов. Несмотря на снижение уровень 130 — это очень, очень и очень высокий показатель, и пока особых волнений по поводу значения этого индекса ни у кого нет.

Из отдельных акций стоит обратить внимание на акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T), в отношении которого прошла информация о возможной забастовке 20 тысяч его сотрудников в 9 штатах. Если информация подтвердится, то возможна достаточно сильная негативная реакция со стороны участников рынка. Однако, поскольку компания выглядит сейчас очень сильной, то в случае просадки котировок можно воспользоваться случаем и прикупить этих акций по более низким ценам. Если, конечно, просадка будет…А в остальном нас ждет спокойный день с минимальными оборотами на торгах и минимальным изменением цен по большинству активно торгуемых акций.