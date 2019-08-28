Российский рынок акций во вторник показал весьма слабую динамику. Лишь в конце торгов на аукционе закрытия индекс МосБиржи резко отскочил на высоких оборотах. Это было обусловлено вступлением в силу итогов ребалансировки индекса MSCI. В действительности же завершение сессии было примерно на 0,6-0,7% ниже.

В целом ситуация на мировых фондовых рынках остается нестабильной из-за высокой неопределенности, связанной с внешнеторговым конфликтом между США и Китаем. Кроме того, не радуют негативные экономические данные из Германии, которые свидетельствуют о приближении крупнейшей европейской экономики к рецессии.

Пока не стоит преувеличивать шансы на мирное урегулирование торгового спора и достижение компромисса в ближайшей перспективе. Мы уже множество раз видели, как раунд за раундом переговоры в итоге так ни к чему и не приводили. И хотя сегодня с утра фьючерсы на американские индексы акций растут, в среднесрочной перспективе сохраняются высокие риски продолжения снижения на рынке США. В частности, в качестве следующего целевого ориентира по индексу S&P 500 можно выделить область около 2770 п.

Российскому рынку тем временем не хватает драйверов для восстановления. И хотя акциям экспортеров начал помогать возобновивший снижение рубль, пока на уверенный подъем рынка при сложившемся фоне сложно рассчитывать. Отскок индекса МосБиржи в пределах 2700-2710 п. вполне возможен, но о более высоких значениях сейчас рассуждать преждевременно. Более того, любой локальный негатив с технической точки зрения может вылиться в возобновление распродаж в сторону области поддержки 2600-2620 п.

Сегодня с утра поддержку нашему рынку оказывает фактор отскочивших цен на нефть. Баррель Brent вернулся в район $60. Отчасти помогли статистические данные по запасам нефти в США от API – они сократились на 11,1 млн баррелей против прогноза снижения на 2,1 млн. Это указывает на сохранение высокого спроса. Кроме того, во вчерашнем пресс-релизе мониторингового комитета ОПЕК также отмечается, что картель ждет значительного сокращения коммерческих запасов нефти во II полугодии за счет реализации условия сделки по коллективному ограничению объемов добычи. Общее соблюдение сделки странами ОПЕК+ в июле 2019 г. составило 159%, что на 22% выше, чем в июне, а среднее выполнение с января 2019 г. составило 134%. Высокий уровень соблюдения условий сделки частично компенсирует неопределенность на рынке из-за продолжающегося беспокойства по поводу экономического роста.

В связи с этим в среднесрочной перспективе мы по-прежнему не ожидаем закрепления цен на нефть на уровнях существенно ниже текущих значений. В моменте просадки могут иметь место, например на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем, но эти моменты стоит воспринимать как кратковременные эмоциональные движения.

За счет текущего отскока цен на нефть подъем пары USD/RUB может приостановиться. Накануне доллар вернулся к отметке 66,5, однако при стабильном фоне причин для ускоренного роста выше зоны сопротивления 67-67,1 сейчас не наблюдается.

Среди важных корпоративных событий сегодня ждем информации по дивидендам Распадской. Кроме того, угольная компания представит финансовые результаты по МСФО за I полугодие. Также отчеты планируют опубликовать Лукойл, Лента, Фосагро.

Минфин сегодня проведет размещение двух выпусков облигаций на общую сумму до 20 млрд руб.: ОФЗ 26227 (постоянный купон) с погашением в июле 2024 г. и ОФЗ 24020 (переменный купон) с погашением в июле 2022 г.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник незначительно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растет на 0,29%, нефть Brent в плюсе на 0,62%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и эффекта аукциона закрытия можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия вторника.