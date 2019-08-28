Котировки отечественных акций продолжают двигать вниз в рамках понижательных коридоров.

К примеру, у акций Сбербанка об. нижняя граница такого коридора находится в районе 207. Никакой катастрофы в снижении я не вижу, потому что в июле фондовый рынок нуждался в охлаждении. В июне и первой декаде июля наш рынок показывал рост, и другие развивающиеся рынки показывали позитивную динамику, но со второй половины июля ситуация ухудшилась – началась тенденция «бегства от рисков», и вот уже индекс развивающихся рынков от MSCI находится вблизи многомесячных минимумов.

В такой ситуации наш рынок расти не может. Котировки акций пребывают в нижнем «Конверте Боллинджера» — краткосрочно рынок сейчас «медвежий». А на сентябрь есть перспектива «боком протолкать» нисходящие коридоры на графиках акций после чего ситуация на нашем рынке станет более оптимистичной. Если говорить о долгосрочной перспективе на три года, то лично я жду, что стоимость наших акций снизится примерно в 4 раза, но пока все не так печально.

Западные инвесторы очень чувствительны к колебаниям цен на нефть, а цены на «черное золото» находятся на комфортном для нашего бюджета уровне. Почему нефтяные цены прекратили снижение? Отраслевой отчет показал, что запасы в США упали больше, чем ожидалось.

Но есть еще «Фактор Трампа»! Выступая перед журналистами на встрече «большой семерки» (G-7) во Франции в понедельник, Трамп сказал, что Китай готов вернуться за стол переговоров. Возможно Трамп свои воскресные телефонные переговоры с китайскими руководителями придумал. После заявления Трампа официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что ему не известно о том, что между двумя сторонами произошел телефонный звонок. Но при этом еще в воскресенье вице-премьер Китая Лю Хе сказал, что Китай готов разрешить торговый спор путем «спокойных» переговоров. «Мы готовы решить вопрос путем консультаций и сотрудничества в спокойной обстановке и готовы решительно противостоять эскалации торговой войны», — сказал Лю, который является главным экономическим советником президента Си Цзиньпина. Если телефонные переговоры Трампа — это ложь, то эта ложь во благо фондовых рынков. Трампу не выгодно, чтобы фондовый рынок США рухнул.

В США индекс Dow снизился на 0,47%. При этом закрытие сессии произошло на уровне 25783, а 200-дневная скользящая средняя в настоящее время проходит на уровне 25 617. С 6 августа индекс Dow движется в рамках бокового коридора и глобальный перелом в сторону «медвежьего рынка» пока не произошел.

Перед началом торгов хочу обратить внимание, что цены на золото на этой неделе перестали расти, что благоприятно для фондовых рынков, а также на смешанную динамику на фондовых биржах Азии. Индексы Южной Кореи и Японии растут, китайский индекс снижается, индекс Гонконга находится у нулевой отметки. Есть шансы, что панические настроения августа в сентябре «сойдут на нет». Китай пытается предотвратить дальнейшее замедление экономики. Вчера были обнародованы меры, направленные на повышение потребления, включая возможное снятие ограничений на покупку автомобилей.