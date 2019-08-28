Перед открытием российского рынка сегодня формируется нейтральный внешний фон. Мировые индексы завершили вчерашний день преимущественно вблизи цен открытия на отсутствии важных новостей по торговым переговорам. Несмотря на сохранение некоторой неопределенности и возможном возвращении к торговым консультациям, рынки по-прежнему демонстрируют желание инвесторов уйти от лишних рисков. Поэтому продолжается рост цен на золото и укрепление доллара к большинству мировых валют, что прослеживается как через локальную динамику, так и через индекс доллара. При этом индексы США удерживают текущие уровни, инвесторы воздерживаются от продаж, вероятно, не исключая прогресса по торговле или скорого снижения ключевой ставки ФРС.

Положительными следует считать статистику по доверию потребителей в США, которая оказалась лучше ожиданий, а также временную стабилизацию политической ситуации в Италии, где объявлен дополнительный раунд консультаций ради того, чтобы избежать досрочных выборов. Однако, это краткосрочные факторы, влияние которых весьма ограничено. Согласно окончательной оценке, ВВП Германии во 2 кв. 2019 снизился на 0.1%, в рамках ожиданий. Техническая рецессия уже заложена в цены активов, однако ситуация является довольно тревожной и, если 3 кв. также охарактеризуется падением ведущей экономики Европы, то финансовые рынки подвергнутся серьезной переоценке.

Цены на нефть заметно ускорились и торговались в гораздо более позитивном ключе, нежели фондовые площадки. Поддержку ценам на сырье оказали заявления стран ОПЕК. Организация ожидает значительного сокращения запасов нефти во 2 полугодии 2019 за счет своих усилий по ограничению добычи. В июле сделка была перевыполнена на 159%, тогда как месяцем ранее на 137%. Снижение предложения при прочих равных должно поддержать цены. В случае закрепления Brent выше 60 за баррель, актуальны покупки. Многое будет зависеть от сегодняшних данных по запасам.

Рубль продолжает слабеть в рамках наших ожиданий, низкий спрос на рисковые активы нивелирует даже рост цен на нефть. Аукционы Минфина сегодня вряд ли помогут рублю, так как объем размещения небольшой – 20 млрд. Отчет Polymetal за 1П 2019 оцениваем положительно – выручка выросла на 20%, чистая прибыль незначительно сократилась под влиянием курсовых разниц, EBITDA увеличился на 34%. Рекомендуем продолжать удерживать акции в портфеле, новые позиции пока не открывать в виду высокой волатильности и удорожания бумаг в последнее время.