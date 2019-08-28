Рубль продолжает настораживать
Практически весь вчерашний день российский рынок акций провел в отрицательной зоне, но сумел закрыться в символическом плюсе благодаря сильным покупкам на послеторговом аукционе.
Складывается впечатление, что сейчас рынку для роста просто не хватает свежих денег, а продавать бумаги пока мало желающих из-за ожидания традиционного роста деловой активности осенью и позитивных новостей с торговых переговоров между США и Китаем.
Из внутренних драйверов можно назвать только покупку некоторых бумаг под полугодовые дивиденды. Но и этот повод не вызовет роста рынка в целом.
Сегодня с утра ситуация складывается в пользу слабых покупок: американские фьючерсы подрастают на треть процента, а нефть завершила вчерашние сутки около отметки 60 долларов за баррель.
Поэтому сегодня можно попробовать аккуратно и очень спекулятивно взять «Роснефть» и «Газпром», выглядевший вчера намного хуже рынка. Однако существенного подъема котировок этих акций, как и рынка в целом, ждать не следует.
Вчера Американский институт нефти сообщил о сильном снижении запасов – аж на 11,1 млн баррелей. На этой новости нефть и рванула вверх. Но именно здесь кроется и основная опасность сегодняшнего дня, когда будут опубликованы данные Минэнерго США. Аналитики ждали снижения показателя на 2,1 млн барреля. Но теперь планка повысилась, и фиксация прибыли может начаться даже в случае, если показатель окажется ниже данных API.
Продолжает настораживать рубль, который вчера потерял полпроцента и в паре с долларом закрылся на отметке 66,4. На котировки российской валюты давит прежде всего возобновление роста доллара на мировой арене: пара евро-доллар вновь ушла под отметку 1,11. При продолжении снижения и приближении к 1,10 евро-доллар можно попытаться спекулятивно взять на отскок.
Кроме того, сегодня последний день налогового периода, но, похоже, крупные экспортеры уже аккумулировали необходимых для расчетов с бюджетом рубли, не откладывая это на последний день. По крайней мере вчера мы не видели на рынке избыточного предложения валюты.
Сегодня ждем возвращения пары доллар-рубль в район 66. Причин для дальнейшего ослабления рубля нет. Наоборот, российская валюта должна отыграть рост нефти и утреннюю стабилизацию доллара к основным мировым валютам.
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