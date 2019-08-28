Данные от Минэнерго США вкупе с геополитикой станут определяющими для Brent до конца недели
Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне неопределенности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином. Инвесторы негативно отреагировали на заявление Министерства иностранных дел Китая, сообщившего, что китайская сторона не вела телефонных переговоров с Белым домом насчет возобновления переговоров по торговле.
Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,32%, закрывшись на отметке 2869,16 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,47%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,34%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на шесть базисных пунктов до 1,47%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта до —0,69%.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,19%, закрывшись на отметке $60,15. Драйвером роста цены "черного золота" послужили прогнозы комитета ОПЕК+ о резком сокращении запасов во втором полугодии. Кроме того игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой недельные запасы нефти в стране упали на 11,1 миллиона баррелей.
Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.
Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $60,16 и $61,45.
Индекс МосБиржи на прошедших торгах прибавил 0,04%, закрывшись на отметке 2659,35 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2640 и 2615 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 125000 и 123400. Сопротивления — 127900 и 129000 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 66,44, потеряв 0,56% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,20 и 65,80. Сопротивления расположены на уровнях 66,80 и 67,15.
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