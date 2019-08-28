Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.2-0.4%, в районе 2665-2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2680, 2690 п.

В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения.

Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Ну а цены на «черное золото» могут заметно сдвинуться по факту публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (-0.76%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС понес довольно существенные потери под влиянием заметного внутридневного ослабления курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи сумел полностью нивелировать свою просадку буквально в последние минуты основных торгов.

Между тем, вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как неоднозначное. Позитивная динамика ключевых европейских фондовых индексов сочеталась с неспешным сползанием в минус рынка акций в США. Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то во время основной торговой сессии в России они стабилизировались в рамках достаточно узкого диапазона шириной менее одного доллара.

Добавим, что значимые внешние новости вчера не выходили. Финансовые рынки отдыхали от потока многочисленных противоречивых известий по поводу дальнейших перспектив развития торгового конфликта между США и Китаем.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из наиболее заметных событий дня стало ускорение среднесрочного роста стоимости акций золотодобывающей компании Polymetal (POLY RM, +5.97%). Помимо текущих высоких цен на желтый металл интерес к ним подогрела публикация полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Долларовая выручка «Полиметалла» за отчетный период возросла на 20%. В то же время чистая прибыль сократилась на 13%, до уровня $153 млн. Ухудшение указанного показателя состоялось в основном за счет курсовых разниц. Ну а скорректированная чистая прибыль увеличилась на 21% в сравнении с 1 полугодием 2018 года. Еще одной значимой корпоративной новостью стало известие о том, что по акциям Polymetal будут выплачены полугодовые дивиденды в размере $0.20. Это составит порядка 13.30 руб. на бумагу, или около 1.37% от цены их вчерашнего закрытия.

Добавим, что с технической точки зрения акции Polymetal уже выглядят перекупленными в среднесрочном периоде. Вчера в них состоялся всплеск торгового объема. Это говорит о высокой вероятности скорого коррекционного отката от достигнутого уровня.

К слову, примером подобного коррекционного спада может служить наметившийся разворот в акциях Трансконтейнер-ао (TRCN RM, —2.91%). Стимулом для недавнего сильного роста стоимости этих бумаг на необычно высоких оборотах послужила публикация сильной полугодовой финансовой отчетности эмитента по МСФО. Она указала на рост чистой прибыли на 90.1% в сравнении с 1 полугодием 2018 года. Указанный факт стал хорошим сигналом перед ожидаемой приватизацией контрольного пакета акций контейнерного оператора в форме аукциона. На последующий разворот в этих акциях наложилась новость о том, что Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила одному из крупнейших акционеров «Трансконтейнера» приобрести дополнительную долю в размере 50%+2 акции. Речь идет про компанию «Енисей Капитал», представляющую интересы Александра Абрамова и Романа Абрамовича.

Среди вчерашних аутсайдеров стоит также отметить бумаги Мечел-ао (MTLR RM, —4.41%), Мечел-ап (MTLRP RM, —2.90%). Еще совсем недавно эти акции пользовались спросом на фоне значимых корпоративных новостей и известия о том, что государство планирует поддержать угольную отрасль. Однако сообщение о том, что компания «А-Проперти» может приобрести 49% в Эльгинском угольном проекте не стоит трактовать как однозначный позитив для «Мечела». Сейчас «Мечелу» принадлежит контрольный пакет акций в указанном проекте, а миноритарная доля находится в залоге. Пока непонятно, как сложатся отношения с потенциальным новым партнером. Более того, реализация заложенной доли стороннему инвестору не отвечает стратегическим интересам «Мечела». А теоретически возможная продажа указанного актива целиком все же не решит серьезных долговых проблем компании.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.