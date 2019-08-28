Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько улучшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в начале дня, завершились падением трех основных индексов на 0,3-0,5%, так как инвесторы сомневались в перспективах возобновления торговых переговоров с КНР. Сделанные ранее Трампом заявления о желании Китая вернуться за стол переговоров пока не получили подтверждения. Индекс S&P500 при этом отступил от важного краткосрочного и среднесрочного сопротивления 2900 пунктов, представленного средней полосой Боллинджера дневного графика.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,3% в рамках коррекции.

Торги в Европе в понедельник завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,65%, несмотря на ухудшение настроений на американских площадках. Поддержку индексам региона оказали надежды на стабилизацию политической ситуации в Италии.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 увеличился на 0,1%. На биржах Китая индексы теряют менее 0,5% на фоне сохранения торговой неопределенности.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 1% после повышения накануне. Цены на нефть Brent подходят все ближе к отметке 60 долл, а WTI поднялись выше 55 долл после того, как президент Ирана отказался встречаться с Трампом до снятия санкций с Исламской республики. Кроме того, отчет Американского института нефти показал сокращение запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 11,1 млн баррелей при падении запасов нефтепродуктов на 2,8 млн баррелей. В среду инвесторы будут ждать подтверждения такой динамики от данных Минэнерго США.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника без единой динамики. Долларовый индикатор вышел в минус в том числе ввиду ослабления рубля, в то время как рублевый закрылся в символическом плюсе. Индекс Мосбиржи в целом остается под давлением сопротивления 2680 пунктов, а РТС –1290 пунктов. Ближайшими важными поддержками для индексов выступают отметки 2615 и 1230 пунктов, у которых расположены минимумы августа.

Рубль при этом ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль проверила на прочность сопротивление 66,50 руб, закрепление выше которого откроет дорогу к 67 руб. Ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 66 руб. Пара евро/рубль остается чуть ниже 74 руб, при преодолении которых направится к недавним максимумам в район 74,40 руб. Поддержка для евро расположена на отметке 73 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль могут получить поддержку от более высоких нефтяных цен, а также некоторого улучшения настроений на мировых фондовых площадках. Веских драйверов для движения выше, однако, по-прежнему нет, в связи с чем любое возможное повышение, вероятно, будет неуверенным и не приведет к смене основного нисходящего тренда.