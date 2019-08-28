Российский рынок акций подрастет, рубль мало изменится в начале дня на умеренно позитивном внешнем фоне.

Умеренное восстановление стоимости нефти марки Brent перед открытием торгов на Московской бирже даст возможность отдельным "фишкам" подрасти, но на сильный рост всего рынка в условиях неопределенности из-за торгового конфликта США и Китая пока рассчитывать не приходится.

ИНДЕКСЫ

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным приростом", — комментирует Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Аналитик ожидает открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,4%, в районе 2665-2670 пунктов.

"Умеренное восстановление нефтяных котировок может способствовать локальному росту ряда фишек на сегодняшних торгах, но без общего улучшения настроений на глобальных рынках рассчитывать на сильный рост широкого российского рынка пока проблематично (диапазон 2640-2680 пунктов по индексу Мосбиржи сохраняет актуальность)", — говорит Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации по индексу РТС, полагает Антон Старцев из компании "Олма".

"Нервозность на глобальных рынках, вызванная фактором "торговых войн", отчасти утихла, но неопределенность остается высокой, поддерживая спрос на "защитные" активы. Так, 10-летние казначейские облигации США торгуются с доходностью ниже 1,5% годовых, что соответствует трехлетнему минимуму и подразумевает инверсию кривой доходности по отношению к двухлетним бумагам", — комментирует он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация в диапазоне 66-66,5 по паре доллар-рубль, прогнозирует Старцев.

В среду рубль может получить определенную поддержку от спроса инвесторов на госбумаги, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 66,05-66,85 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Биржевые индексы США по итогам торгов во вторник продемонстрировали небольшое снижение — на 0,3%-0,5%. После роста в понедельник инвесторы в основном заняли выжидательную позицию и продолжали наблюдать за течением торгового конфликта США и КНР.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,29-0,38%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,01%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,11%, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,13%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,51%.

Стоимость нефти растет на 0,78% — до 59,49 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару снижается на 0,04% — 1,1087 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок во вторник к самому закрытию торгов символически вырос по индексу Мосбиржи, но заметно снизился по РТС.

Индекс Мосбиржи по итогам вторника увеличился на 0,04%, до 2659,35 пункта, индекс РТС снизился на 0,76%, до 1258,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 37 копеек – до 66,44 рубля, евро — на 39 копеек, до 73,69 рубля, следует из данных Московской биржи.