По итогам торгов 27 августа индекс МосБиржи вырос на 0,04% до 2659,35 п., а РТС упал на 0,76% до 1258,60 п.

Главной идеей на внешних рынках было заявление Д. Трампа о том, что китайские чиновники связались с американскими торговыми представителями на предмет возобновления переговоров. Однако источники в Китае так и не подтверждают эти слова, что и заставляет рынки сомневаться. Дополнительным поводом для пессимизма стало подтверждение того, что экономика Германии сократилась на 0,1% в II квартале. В этой связи неуютно себя чувствовали акции «Газпрома», которые подешевели на 0,83%. День был насыщен корпоративными новостями, которые сказались на динамике соответствующих акций. Совет директоров «АЛРОСА» (+1%) рекомендовал дивиденды за I полугодие в размере 3,84 руб. на акцию с датой отсечки реестра 14 октября. Банк «Санкт-Петербург» (+0,24%) отчитался о снижении прибыли по МСФО за I полугодие на 20,9%, но инвесторов вполне удовлетворил рост кредитного портфеля. Polymetal (+5,97%) отчитался о падении прибыли по МСФО в I полугодии на 13% при росте выручки на 20%. Интерес к бумаге продолжает подогревать золото, которое торгуется на шестилетнем максимуме. Совет директоров «ВСМПО-Ависма» (+1,1%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за I полугодие в размере 884,6 руб. на акцию с датой отсечки 11 октября. В лидерах дня оказались бумаги «САФМАР» (+4,99%), «Интер РАО» (+3,49%), «Сургутнефтегаз» (+2,27%) и «ЭНЕЛ Россия» (+2,25%). Самыми слабыми были «Мечел» (-4,41%), «НОВАТЭК» (-1,96%), «МРСК Центр» (-1,58%) и привилегированные «Ленэнерго» (-1,44%). Активность выросла по сравнению с предыдущим днём и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 68,464 млрд рублей.

Ситуация в рубле была хуже, чем на рынке акций. Основные индикаторы финансового рынка указывали на слабые аппетиты к риску. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала к 1,48%, а иена укреплялась до 105,75 за доллар. Нефть проявила повышенное недоверие к заявлениям Д. Трампа и устремилась к отметке $58 за баррель Brent. В подобных условиях рублю не оставалось иного выбора, кроме ослабления. Однако в годовом разрезе рубль всё ещё может записать в свой актив укрепление относительно основных валют. В среду спрос на рубли будет выше благодаря очередным размещениям ОФЗ. Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме 10 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года также в объёме 10 млрд рублей по номиналу. При относительно высоком спросе можно ожидать, что и валютный рынок вспомнит о привлекательности рубля. Впрочем, многое будет определяться информационным наполнением торгового противостояния США и КНР.

Доверие к заявлениям Д. Трампа по поводу переговоров постепенно истощалось и превратилось в снижение американских индексов по итогам дня. На рынке облигаций продолжают появляться «страшные» сигналы. Доходность по 30-летним облигациям США упала ниже доходности 3-х месячных векселей. По 10-летним бумагам она упала вновь до 1,485%. Подтверждение сокращения ВВП Германии в II квартале на 0,1% не добавляет уверенности инвесторам. Д. Трамп не смог убедить рынок в том, что китайские чиновники связались с торговыми представителями США на предмет переговоров, поскольку официальная пресса Китая хранила молчание. Цены на недвижимость в США растут, но темпы замедляются. S&P Case-Shiller индекс цен на жилую недвижимость в 20 крупнейших городских агломерациях показал рост всего на 2,1% в июне по сравнению с 2,4% в мае. Индекс потребительского доверия Conference Board снизился до 135,1 п. с 135,8 п. в июле. Из корпоративных новостей можно отметить то, что Johnson & Johnson (+1,44%) заплатит лишь $572 млн за участие в опиоидном кризисе в Оклахоме, где от постоянного приёма обезболивающих опиоидных препаратов умерло до 400 тыс. человек. По итогам дня DJIA снизился на 0,47% до 25777,90 п., а 0,32% до 2869,16 п.

Инвесторы в Азии также обеспокоены инверсией кривой доходности в США, что может сигнализировать о грядущей рецессии в одной из ведущих экономик мира. На региональном уровне опасения вызывает официальное исключение Ю. Кореи из списка приоритетной торговли с Японией. Китайская пресса продолжает хранить молчание по поводу того, что в Пекине запросили возобновление переговоров с США. Меж тем были объявлены новые меры по стимулированию потребления, включая возможное снятие каких-либо ограничений на покупку автомобилей. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20497,45 п. (+0,20%), Hang Seng — 25695,13 п. (+0,12%), Shanghai Composite — 2898,89 п. (-0,11%).

Нефть пыталась расти. Накануне API сообщил, что на неделе, завершившейся 23 августа, коммерческие запасы нефти в США упали на 11,1 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 349 тыс. баррелей, а дистиллятов на 2,5 млн баррелей. Согласно опросу S&P Global Platts, запасы нефти могли упасть на 4,7 млн баррелей, а бензина на 530 тыс. баррелей. На рынке ждали роста запасов дистиллятов на 0,7 млн баррелей. К слову говоря, снятие ограничений на покупку автомобилей в Китае может быть позитивом для нефти. Особенно если эта нефть из РФ, так как новые тарифы Пекина делают американские поставки дороже. К 9:00 мск октябрьский Brent $59,53 (+0,85%), WTI — $55,56 (+1,15%), золото — $1549,3 (-0,16%), медь — $5626,22 (+0,18%), никель — $15760 (+0,38%).

Индекс доллара подрастал на 0,06% до 98,05 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,487%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,109 (-0,02%), GBP-USD — $1,228 (-0,04%), USD-JPY – 105,85 (+0,09%).

Внешний фон перед стартом торгов в России достаточно спокойный. Инверсии в американских казначейских обязательствах означают не только вероятность рецессии, но и вероятность агрессивных стимулов со стороны ФРС, если они потребуются. В торговой войне США и КНР все ждут нового эпизода, когда с 1 сентября вступят в силу очередные пошлины.

Для российского рынка важно то, что нефть всё же торгуется ближе к комфортным $60 за баррель Brent, а не к депрессивным $50.

В начале торгов ждём нейтрального движения индексов с небольшим укреплением рубля на фоне предстоящих аукционов ОФЗ.