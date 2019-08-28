Рост профицита ликвидности и сокращение ОБР в обращении обеспечит спрос на аукционах ОФЗ
Доходность Russia-29 вчера снизилась до 3,47% (-3 б.п.). Это новый минимум по российскому бенчмарку с момента размещения. Ралли в российских евробондах происходит вместе с остальными ЕМ на фоне снижения доходности облигаций развитых стран. Во вторник доходность UST-10 снизилась до 1,47% (-6 б.п.). Совокупный объем евробондов с отрицательной доходностью вырос до 16,8 трлн долл по сравнению с 14,1 трлн долл в конце июля.
Российские 10-летние евробонды торгуются с премией к UST-10 порядка 200-210 б.п., что соответствует среднему уровню за последний год. Потенциал сокращения премии пока ограничен слабым аппетитом к риску ЕМ.
Облигации
Рублевые гособлигации во вторник росли в цене, отыгрывая восстановление спроса на активы развивающихся стран. Доходность ОФЗ срочностью 3 – 10 лет снизилась на 1 б.п.
Минфин РФ сегодня на аукционе предложит новый флоатер серии 24020 (погашение 27.07.2022 г.) и ОФЗ 26227 (погашение 17.07.2024 г.). Объем размещения каждого выпуска планируется по 10 млрд руб.
В текущей конъюнктуре ожидаем, что комбинация 3-х летнего флоатера с привязкой к RUONIA и классического 5-летнего выпуска с фиксированным купоном будет востребована инвесторами.
Структурный профицит ликвидности в банковской системе за последнюю неделю вырос до 3,4 трлн руб. при среднем значении с начала года 2,9 трлн руб. ЦБ РФ в августе сократил объем ОБР в обращении с 1,5 до 1,2 трлн руб. Это увеличило предложение ликвидности на недельных депозитных аукционах ЦБ РФ. Однако заявки примерно на 0,2 трлн руб. на аукционах 20 и 13 августа остались остались отсеченными. Ставка купона по новому флоатеру будет рассчитываться как среднее значение RUONIA за прошедший квартал, что позволит минимизировать процентный риск. Мы прогнозируем, что новый флоатер будет интересен казначействам банков для размещения ликвидности.
Рост профицита ликвидности в банковской системе и сокращение ОБР в обращении обеспечит спрос на сегодняшних аукционах Минфина по размещению ОФЗ.
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