Газпром (GAZP RX – ПОКУПАТЬ) планирует отчитаться по МСФО за 2 кв. 2019 г. и провести телефонную конференцию по итогам квартала в четверг, 29 августа. По нашей оценке, выручка (включая доход по торговым операциям) за 2 кв. 2019 г. снизилась на 0,2% год к году и на 20% квартал к кварталу до 1 830 млрд руб. (28,35 млрд долл.). Мы ожидаем, что EBITDA составит 501 млрд руб. (7,75 млрд долл.), уменьшившись на 12% год к году и на 21% квартал к кварталу. В пересчете на доллары EBITDA снизилась, по нашей оценке, на 16% год к году и на 19% квартал к кварталу. Чистая прибыль вырастет, по нашей оценке, на 27% год к году и снизится на 39% квартал к кварталу до 328 млрд руб. (5,09 млрд долл.).

Снижение цен на газ определяет динамику EBITDA, несмотря на стабильность в нефтяном сегменте

Несмотря на относительную стабильность цен на нефть во 2 кв. по сравнению как с 1 кв. 2019 г., так и со 2 кв. 2018 г., цены на газ заметно снизились на европейских рынках сбыта, традиционных для компании. Мы полагаем, что средняя цена реализации газа на рынках дальнего зарубежья за 2 кв. была близка к 200 долл./тыс. куб. м, снизившись более чем на 15% год к году и более чем на 20% квартал к кварталу. Кроме того, сезонность по объемам, в последние годы сгладившаяся на рынках ЕС, по-прежнему значительна на рынках РФ и ближнего зарубежья. Это объясняет ожидаемое падение выручки на 20% квартал к кварталу, несмотря на рост продаж нефтяного сегмента, – выручка Газпром нефти выросла во 2 кв. 2019 г. на 7% квартал к кварталу до 628 млрд руб., что составляет 33% от общей выручки Газпрома с поправкой на пошлины и акцизы.

Ожидаем комментариев о планах на 2 п/г 2019 г

Основной вопрос, связанный с краткосрочными планами по операционной деятельности компании, заключается в том, будут ли пересмотрены планы Газпрома по объемам и ценам поставок на рынки ЕС и Турции на 2019 г. в связи с падением цен во 2 кв. и низкими спотовыми ценами на газ в июле– августе. Кроме того, мы ожидаем комментариев менеджмента по вопросам возможной продажи пакета казначейских акций, остающегося на балансе после реализации в июле пакета, равного 2,9%, и корректировки инвестиционной программы, составляющей 1,3 трлн руб., в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры рынка газа до конца года. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции Газпрома.