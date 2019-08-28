На глобальных площадках сохраняются преимущественно нейтральные настроения в условиях отсутствия значимых новостей и значимой макроэкономической статистики. При этом сохраняющаяся неопределенность по торговой войне и очередной фиксинг юаня китайским регулятором на более слабом уровне умеренно ограничивают аппетит к рисковым активам.

Накануне также стало известно, что китайское правительство планирует поддерживать экономику Китая за счет фискальных и иных стимулов, направленных на увеличение внутреннего спроса. Это косвенно свидетельствует о том, что китайская сторона не рассчитывает на скорое завершение торговой войны с США.

В американской экономике продолжается уплощение кривой доходностей по казначейским облигациям. На этом фоне страхи приближающейся рецессии в США остаются повышенными, что является еще одним фактором, ограничивающим интерес инвесторов к рисковым активам. В этой связи важно то, какую монетарную политику будет проводить ФРС в ближайшем будущем и оправдает ли американский регулятор ожидания рынка, который ждет еще 4 снижений ключевой ставки в США до середины 2020 года.

На этом фоне сегодня в вечерние часы внимание может привлечь выступление главы ФРБ Ричмонда Т. Баркина.

Пара EURUSD торгуется в районе 1.11. В Италии сегодня продолжатся консультации президента с представителями различных партий по поводу дальнейшей судьбы итальянского парламента. Возможность назначения новых выборов остается высокой, что не добавляет определенности политической ситуации в Италии.

Российский валютный рынок

Рубль накануне был одним из аутсайдеров среди валют развивающихся стран, теряя в течение дня до 60 копеек в паре с долларом и до 50 копеек в паре с евро. Ухудшение позиций рубля можно назвать догоняющим: в предыдущую неделю рубль был лучше большинства валют-аналогов благодаря поддержке от налогового периода. С утратой данной поддержки позиции российской валюты ухудшились.

Предстоящие сегодня размещения ОФЗ на 20 млрд. руб. не рассматриваем в качестве значимого для динамики рубля фактора. В настоящее время локальной поддержкой выступает восстановление цен нефть до отметок выше 60 долл./бар. Значимая макростатистика, способная повлиять на рубль, сегодня отсутствует.

Настроения на российском валютном рынке будут формироваться вокруг двух тем: неопределенности по торговой войне и опасениями рецессии в США на фоне продолжающейся инверсии кривой доходности. Обе темы регулярно обостряют уход инвесторов из рисковых активов. В текущих условиях любой оптимизм на рынке можно считать лишь временным, и логично такие моменты использовать для покупки валюты.