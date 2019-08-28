Знаковое событие в сегменте ОФЗ сегодня – долгожданное размещение бумаги «нового образца» с привязкой купонов к ставке RUONIA (серия 24020). Учитывая небольшой объем предложения, всего 10 млрд руб., для нас наиболее интересно будет следить не за количественными результатами аукциона, а за тем уровнем цен, который сложится на основании заявок участников.

Для оценки «справедливой» цены новой бумаги мы использовали кривую OIS – свопов на ставку RUONIA – с корректировкой на заложенную в котировки премию за срочность (наше предположение). Как результат, при цене 99.8% от номинала расчетная доходность выпуска в 6.92% годовых оказывается равной доходности аналогичной по срочности серии ОФЗ-ПД 26209 (июл.22).

С другой стороны, нельзя не заметить, что кривая OIS не закладывает сколь-либо ощутимое смягчение политики ЦБ в обозримом будущем. По нашем оценкам, ее текущее ценообразование соответствует терминальной ключевой ставке ЦБ в 6.75%. Если же, например, использовать наш базовый сценарий по ключевой ставке – со снижением индикатора на 25 бп в сентябре текущего года и дважды по 25 бп в 1п’20 с терминальным уровнем в 6.5% – то «равновесная» цена опустится до 99.5% от номинала.

Получается, что приобретать бумагу на аукционе по цене, близкой к номиналу, имеет смысл лишь для тех инвесторов, которые по какой-то причине не верят в перспективы активного снижения ключевой ставки ЦБ на горизонте ближайших 3 лет. С другой стороны, как показывают последние аукционы по размещению КОБР, где порой поступают заявки даже по цене выше номинала, иногда спрос на более короткие инструменты с плавающей ставкой диктуется больше техническими факторами (нормативы ликвидности, структура фондирования и т.д.), нежели особенностями ценообразования.