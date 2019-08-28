29 августа Газпром представит отчетность за 2к19 по МСФО.

Мы прогнозируем падение выручки в годовом сопоставлении в связи со значительным снижением цен на газ. Помимо этого, мы предполагаем замедление сокращения расходов (не в последнюю очередь ввиду роста добычи), в результате чего EBITDA может снизиться приблизительно на 17% г/г. Вместе с тем благодаря существенной прибыли по курсовым разницам чистая прибыль, по нашим расчетам, должна вырасти на 18% г/г. Как мы полагаем, самым важным фактором для рынка остаются изменения в корпоративном управлении Газпрома, поэтому финансовая отчетность едва ли скажется на котировках акций компании. Наша прогнозная цена на 12 месяцев равна 3,70 долл., что подразумевает ожидаемую полную доходность 13%. По акциям Газпрома подтверждаем рекомендацию Покупать.

Падение выручки ввиду снижения цен на газ. Как мы полагаем, выручка Газпрома от реализации газа упадет на 16% г/г, что обусловлено по большей части сокращением выручки от экспорта в Европу на 19% г/г. Хотя поставки газа в Европу увеличились на 2% г/г, снижение цен на газ не позволило увеличить выручку от его реализации. Средняя цена реализации в Европе, по нашей оценке, снизилась на 13% г/г. Напомним, приблизительно треть экспорта Газпрома на европейском направлении привязана к спотовым ценам на газ. Как мы писали в Ежедневном обзоре рынка от 5 августа, производители СПГ в 1п19 увеличили поставки в Европу почти вдвое – до 61,1 млрд куб. м, что оказало понижательное давление на цену газа в регионе: в частности, цена на газовом узле TTF упала на 64% г/г. Мы предполагаем увеличение чистой выручки от реализации жидких углеводородов на 3% г/г благодаря хорошим результатам Газпром нефти. В итоге чистая выручка Газпрома, по нашей оценке, уменьшится на 9% г/г, до 27,1 млрд долл.

Расходы снижаются медленнее доходов. Мы прогнозируем уменьшение общих операционных расходов на 3% г/г, что обусловлено в основном сокращением расходов на закупку газа на 15% г/г (в результате снижения цен), а также на персонал и внешний транзит – по 5% г/г. Расходы на уплату налогов, помимо налога на прибыль, по нашей оценке, повысятся на 2% г/г ввиду увеличения добычи газа на 2% г/г. В сторону повышения должны измениться и другие расходные статьи, связанные с добычей газа (например, расходы на электроэнергию могут вырасти на 17% г/г). С учетом снижения выручки EBITDA, по нашим расчетам, упадет на 17% г/г, до 7,7 млрд долл.

Прибыль по курсовым разницам поддержит рост общей чистой прибыли. Ниже операционного уровня главная разница по сравнению с показателями годичной давности, вероятнее всего, заключается в том, что Газпром во 2к19 должен получить прибыль по курсовым разницам в размере 541 млн долл. (против убытка по этой же статье в 2 022 млн долл. во 2к18) в связи с укреплением рубля. В сочетании с повышением дохода от ассоциированных компаний на 14% г/г чистая прибыль за период может вырасти на 18% г/г, до 5,0 млрд долл. Мы также прогнозируем во 2к19 увеличение капиталовложений до 7,6 млрд долл. по сравнению с 5,8 млрд долл. во 2к18. Исходя из этого, свободный денежный поток до изменения оборотного капитала, по нашей оценке, будет отрицательным на уровне 309 млн долл.