Теханализ "Русгидро": пробили 3-месячную поддержку, что дальше?
На последней сессии (27 августа) цена пробила вниз уровень 0,537 руб., обновив 3-месячный минимум. Отметим, что вторая попытка закрепиться выше среднесрочного down-тренда (синие границы) оказалась неудачной – котировки вернулись в рамки тенденции. Закрепление под среднесрочной линией поддержки (оранжевая) на дневном графике усиливает негативный сентимент.
Индикаторы тренда и осциллятор RSI указывают на силу продавцов. «Бычья» дивергенция согласно стохастику, которая в теории говорит о развороте тренда вверх, не может раскрыться уже продолжительное время. Данный позитивный фактор становится менее весомым.
Краткосрочный прогноз: после пробоя вниз 0,537 руб. ожидаю снижения к 0,525 руб. Следующие поддержки – 0,519 и 0,512 руб. Точка отмены сценария – 0,55 руб.
Долгосрочные ожидания умеренно негативные. Для актуализации падающей фазы котировкам необходимо как минимум закрепиться ниже 0,525 руб. Это будет означать, что продавцы смогли «погасить» волну роста на недельном графике, возникшую от данной отметки в апреле текущего года.
В рамках негативного исхода допускается предварительное тестирование зоны 0,56-0,57 руб. Перепроданность по стохастику этому способствует.
Серьезным фактором в пользу долгосрочного up-тренда может стать успешный пробой удаленного сопротивления 0,63 руб., что в ближайший пару месяце маловероятно. Негативный сценарий сейчас в приоритете.
Уровни поддержки: 0,525 / 0,519 / 0,512 / 0,5 / 0,492
Уровни сопротивления: 0,537 / 0,555 / 0,581 / 0,6 / 0,617
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