На сегодняшних аукционах Минфин решил разбавить предложение бумаг новым 3-летним выпуском ОФЗ 24020 с плавающей ставкой купона (средняя ставка RUONIA, рассчитываемая за текущий, а не предшествующий, купонный период). Также предлагаются и классические 5-летние ОФЗ 26227 (с YTM 7,03%, судя по последним сделкам).

За прошедшую неделю доходности вдоль кривой ОФЗ снизились на 5-10 б.п., вернувшись к 12-месячным минимумам (в частности, ниже YTM 7,3% по 10-летним бумагам), что предполагает наличие сильных ожиданий у участников по снижению ключевой ставки до 6-6,5% в течение следующих 12 месяцев, несмотря на присутствующие внешние риски. Эти риски связаны, прежде всего, с торговым конфликтом между США и Китаем, который, скорее всего, перерастет в торговую войну: судя по всему, Китай занял выжидательную позицию в надежде на смену президента США после выборов (запланированы на ноябрь 2020 г.), что вызывает агрессивные комментарии Д. Трампа в СМИ.

Исходя из отрицательного спреда между доходностями 10- и 2-летних UST (-5 б.п.), инвесторы предполагают неизбежность наступления рецессии в США в следующие 1-1,5 года (хотя некоторые представители ФРС считают, что низкие доходности 10-летних бумаг являются следствием хеджирования банками досрочного погашения ипотечных кредитов вследствие снижения процентных ставок), по крайней мере, исторически этот индикатор был достоверным предвестником сильного торможения экономики США.

В случае реализации этого риска произойдет обесценение сырьевых товаров, в том числе и нефти, что будет способствовать ослаблению рубля (которое пока выглядит очень умеренным) и не позволит ЦБ РФ снизить ключевую ставку (заметно ниже 6,5%). Другим фактором, который также будет сдерживать ЦБ РФ от проведения мягкой монетарной политики, является эмиссия денежных средств в случае траты ФНБ на внутренние инвестиции. Вероятность такого варианта расходования средств ФНБ возросла после недавнего совещания В. Путина с министрами экономического блока, на котором президент выразил беспокойство медленным ростом реальных доходов населения и призвал “сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным”.

В этой связи мы считаем 5-летние ОФЗ 26227 неинтересными для покупки (они выглядят дорого, учитывая в ценах весь возможный потенциал для снижения ключевой ставки в течение следующих 12-мес.), лучшей им альтернативой является ставка RUONIA (или валютного свопа). Для инвестирования в ставку интересным является выпуск ОФЗ 24020, который, скорее всего, найдет высокий спрос (при спреде 25-30 б.п. к RUONIA), в том числе из-за дефицита ВЛА.