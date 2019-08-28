Никто не ожидал от вчерашнего дня слишком уж больших откровений и слишком уж серьезных движений. Но все же по итогам открытия европейской сессии и американского премаркета можно было надеяться на благоприятный исход торгов. И действительно, старт основной торговой сессии прошел на позитиве, и все индексы открылись с хорошим гэпом вверх, улетев на 0,5 — 0,6 процента от закрытия понедельника. Но на этих высотах индексам удалось продержаться буквально десяток минут, после чего началось медленное, но достаточно уверенное соскальзывание вниз.

И уже через 1,5 часа после старта торгов индексы подошли к нулевым отметкам, где завязалась достаточно ожесточенная борьба между быками и медведями, которую в итоге первые все же проиграли. Однако и медведям не удалось в полной мере воспользоваться своим преимуществом. Да, индексы конечно завершили день в красной зоне, но потери все же невелики — всего-то каких-то 0,3% по всем индексам. И в этой ситуации страшит пока не столько общие результаты, сколько явно ухудшающийся общий настрой участников рынка. Вера в лучшее тает прямо на глазах.

На отраслевом уровне ничего интересного не было, и то падение, которое мы вчера наблюдали, было достаточно равномерно «размазано» по всем экономическим сегментам, за исключением, пожалуй, коммунального сектора. Но это вполне естественно, поскольку акции именно этого сектора прежде всего относятся к классу защитных активов на рынке акций.

Зато вот интересных корпоративных историй по итогам вчерашнего дня было достаточно много.

Во-первых, явно выделяется история с возможным объединением табачных компаний — Phillip Morris (PM, —7,76%) и Altria (MO, —3,97%). Чисто теоретически это явный позитив для обеих компаний. Однако, судя по динамике изменения котировок этих компаний, большинство инвесторов так не считают. Акции Phillip Morris падают уже более недели, и потери составляют уже почти 20%. Акции Altria до вчерашнего дня соблюдали «нейтралитет» и стояли без движения. Но вчера их, что называется, «понесло». Причем глядя на изменение котировок Altria внутри дня, когда акции сначала улетели в космос, прибавив почти 10%, а затем с грохотом обрушились, потеряв к закрытию почти 4, можно сделать вывод, что инвесторы все же до конца не могут оценить, что же на самом деле происходит и к чему может привести это объединение.

Однако были вчера не только негативные, но и вполне позитивные истории. Так, акции сети супермаркетов Costco (COST, +5,00%) показали просто-таки выдающийся по нынешним временам результат за счет «хайпового» открытия своего первого супермаркета в Китае, где местное население устроило буквально побоище, чтобы проникнуть внутрь при открытии нового магазина.

Ожидания рынка 28 августа

И вновь на первый план вышла кривая доходности. Отрицательный разрыв между доходностью 2-х и 10-ти летних американских казначейских облигаций стал еще больше. Кроме этого, доходность по 30-летним трежерям уверенно опустилась ниже 2% годовых, что еще больше пугает инвесторов всего мира. Причем аналогичные процессы мы наблюдаем не только в США, но и в Европе, где, например, доходность по немецким бумагам упала до критически рекордного уровня в —0,71% годовых (для тех, кто не понял — минус, между прочим, а не плюс!!!). Все больше аналитиков хватаются за голову и восклицают: Куда мы катимся!?

Но рынок пока относительно спокоен. Да, выглядит он «полудохлым» и не в состоянии определиться, что же делать дальше. Это, конечно, плохо. Но пока, к счастью, явно не испуганным.

И сегодня мы наблюдаем на рынке смешанную динамику и на азиатском, и на европейском рынке. А общую обстановку можно охарактеризовать как умеренно-негативную. Американцы при этом с самого утра упорно стараются переломить ситуацию, и фьючерсы на основные индексы то и дело уходят в зеленую зону. Однако, все попытки уйти повыше тут же пресекаются, и котировки возвращаются к нулевым отметкам. Поэтому, что мы получим на выходе к концу сегодняшнего дня, пока плохо поддается прогнозу. Хотя день должен быть более-менее спокойным — кроме данных по запасам нефти и нефтепродуктов больше никаких макроданных сегодня нет, а о квартальной отчетности теперь можно забыть до конца сентября.