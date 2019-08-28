"Лукойл" представил хорошую отчетность по МСФО за II квартал
Финансовые результаты Лукойла оказались выше ожиданий рынка по всем финансовым показателям. В отчетном периоде компания увеличила выручку на 15% к/к до 2 126 млрд руб. (консенсус-прогноз: 1 986 млрд руб.) главным образом в результате роста цены Urals на 8% к/к до $68 за баррель и реализации запасов, накопленных в I квартале текущего года.
EBITDA компании увеличилась на 11% к/к до 332 млрд руб. (консенсус-прогноз: 289 млрд руб.) в следствие роста выручки, при этом сдерживающим фактором выступил отрицательный лаг экспортных пошлин. Чистая прибыль выросла на 21% к/к до 181 млрд руб. (консенсус-прогноз: 145 млрд руб.) из-за роста операционной прибыли.
Свободный денежный поток Лукойла во II квартале увеличился на 11% к/к до 108 млрд руб., а по итогам I полугодия рост составил 68% г/г благодаря сильным результатам в I квартале. Напомним, что свободный денежный поток является базой для определения объема программ выкупа, и сильный FCF создает предпосылки для их увеличения. Мы ожидаем новостей о следующей программе в сентябре.
Мы подтверждаем целевую цену акций Лукойла в размере 6 972 руб. и рекомендацию «Покупать» с потенциалом роста 34%.
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