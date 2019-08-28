Нефтяная компания «Лукойл» представила финансовые результаты за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании увеличилась на 7,9% г/г до 3,98 трлн руб. в основном за счет роста цен на нефть, повышения добычи на 2,8% г/г до 2,38 млн барр. н.э./сут. и роста доходности розничной сети. При этом давление на показатели оказало укрепление рубля. Отдельно следует отметить рост EBITDA компании на 22,5% г/г до 630,2 млрд руб. и чистой прибыли на 19,6% г/г до 330,5 млрд руб. в основном за счет контроля над издержками. Свободный денежный поток «Лукойла» подскочил на 68,4% г/г до 308,3 млрд руб. за счет увеличения денежных средств от операционной деятельности на 25,2% г/г до 513,2 млрд руб. при уменьшении капзатрат на 9,6% г/г до 205 млрд руб.

Ключевой идеей в акциях «Лукойла» остаются дивиденды. Несмотря на то, что дивидендная доходность составляет лишь 5%, что ниже среднего по сектору, инвесторов привлекают стабильные дивидендные выплаты, которые «дивидендный аристократ» повышает уже на протяжении 20 лет. По итогам 2019 года «Лукойл» вновь выплатит рекордный дивиденд, который может составить более 270 руб. на акцию. Поддержку акциям нефтяной компании в краткосрочной перспективе может оказать обратный выкуп акций по 5450 руб. за штуку, что предполагает премию к текущим котировкам более 4%. Кроме того, погашение выкупленных акций может привести к росту акций в свободном обращении, что позволит повысить долю «Лукойла» в индексах, прежде всего, в MSCI Russia.

Таким образом, несмотря на отсутствие явных драйверов роста, акции «Лукойла» сохраняют свою привлекательность в качестве стабильной дивидендной истории.