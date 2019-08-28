• Финансовые результаты за 2К19 сильно превысили ожидания рынка: EBITDA (332 млрд руб.) на 15% лучше консенсуса, чистая прибыль (181 млрд руб.) – на 25%.

• FCF сохранил тренд на усиление во 2К, и в 1П19 составил более 60% консенсус-прогноза Bloomberg на весь 2019 – мы считаем, что это может поддержать следующую программу обратного выкупа акций.

• ЛУКОЙЛ торгуется по 3.4x EV/EBITDA 2019П – дешевле среднего по российской нефтяной отрасли (среднее – 3.5x), в основном из-за неопределенности в отношении дальнейшего выкупа акций. На наш взгляд, располагаемого FCF компании будет достаточно для поддержания выкупа (мы ожидаем $1.4 млрд). Мы подтверждаем рейтинг ВЫШЕ РЫНКА.

Финансовые результаты за 2К19 лучше ожиданий: основные метрики существенно превзошли консенсус-прогноз Bloomberg и наши оценки. Выручка оказалась выше консенсуса на 7%, EBITDA на 15%, чистая прибыль на 25%. Главная причина – повышение объемов продаж при благоприятной конъюнктуре рынка за счет сокращения запасов, что компенсировало сокращение продаж газа за рубежом. Положительно сказалось и повышение рентабельности нефтепереработки и поступлений от обратного акциза (вдвое кв/кв до 29 млрд руб.).

FCF за 1П19 вырос на 70% г/г, что может поддержать выкуп. Во 2К19 поддержку FCF оказали сильная динамика операционных денежных потоков и сокращение запасов, и в итоге FCF достиг 162 млрд руб. (+11% кв/кв и +19% г/г) – несмотря на рост капиталовложений. За 1П19 FCF составил 308 млрд руб. (61% от консенсус-прогноза Bloomberg на 2019 г.), и мы считаем, что это может быть благоприятно для планов очередного выкупа акций. Напомним, что ЛУКОЙЛ распределяет FCF после выплаты дивидендов в пропорции 50/50 между возвратом средств акционерам и новыми инвестициями.

Телеконференция запланирована на четверг 29 августа в 16:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому). Основное внимание будет сосредоточено на программе обратного выкупа акций – мы считаем, что инвесторов будут особо интересовать прогнозы по срокам и объемам. Напомним, компания завершила объявленную в августе 2018 программу объемом $3.0 млрд (выкуплено приблизительно 5% выпущенных акций) и объявила результаты публичной оферты. По нашим оценкам, они подразумевают затраты в размере $1.6 млрд на выкуп акций у акционеров, помимо дочерней компании ЛУКОЙЛа. Мы полагаем, что следующий выкуп акций может быть скорректирован на эту сумму (против нашей предыдущей оценки в $3.0 млрд).