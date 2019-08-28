Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,25% в S&P 500 до 0,35% в NASDAQ. Инверсия кривой доходности американских казначейских обязательств сохраняется на фоне неопределённости динамики торговой войны США и Китая. Поскольку никаких новостей о возобновлении переговоров нет, то инвесторы всё более настойчиво ожидают рецессию в экономике США.

Календарь среды почти пуст, но к вечеру ожидаются выступления представителей ФРС. Возможно, что президенты ФРБ Ричмонда Т. Баркин и ФРБ Сан-Франциско М. Дэли смогут что-то сказать о будущей политике ФРС. Особенно внимательно стоит отнестись к выступлению М. Дэли, так как на конференции, в рамках которой она будет выступать, будет обсуждаться вопрос таргетирования инфляции.

Tiffany & Co. отчиталась лучше ожиданий, хотя прибыль и выручка компании сократились. Hewlett Packard Enterprise также сократила прибыль меньше, чем ожидалось на Wall Street, а выручка не дотянула до ожиданий.

Отечественные индексы закроют день вблизи дневных значений. Прямых поводов для масштабного падения нет, как нет поводов для роста. Поэтому консолидация продолжится благодаря тому, что на фоне падения доходностей по консервативным инструментам в Европе и США российские акции остаются одними из самых привлекательных. Впрочем, аналогичное относится и к ОФЗ, но спекулятивная волна в американских бондах пока препятствует притоку денег в РФ.