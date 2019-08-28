Производитель удобрений «ФосАгро» представил финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года. Выручка компании увеличилась на 17,2% г/г до 130,4 млрд руб. отчасти за счет увеличения продаж удобрений на 0,8% г/г до 4,71 млн тонн и апатитового и нефелинового концентрата на 17,7% г/г до 2,26 млн тонн. При этом чистая прибыль подскочила в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 32,9 млрд руб. в основном за счет наличия в отчетном периоде положительных курсовых разниц в размере 10,2 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 8,2 млрд руб. годом ранее. Чистый долг компании упал до минимума с 2017 года в 107,9 млрд руб.

«ФосАгро» продолжает выплачивать ежеквартальные дивиденды в непростой рыночной конъюнктуре. По итогам 2 квартала 2019 года «ФосАгро» выплатит 54 руб. дивидендов на акцию. Таким образом, годовая дивидендная доходность приблизится к 10%. Последняя дата для покупки акций для участия в дивидендных выплатах – 11 октября. Не исключено, что по итогам 3 квартала текущего года дивиденд может незначительно уменьшиться на фоне снижения цен на удобрения. Инвесторы ждут дня инвестора 25 сентября, где «ФосАгро» представит не только стратегию до 2025 года, но и новую дивидендную политику.