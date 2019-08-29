Ожидается повышение рынка акций РФ по итогам недели
Вчера динамика цен на нефть и позитивная корпоративная информация предопределили, в итоге, повышение рынка.
ПАО «Лукойл» (+2,13%) в очередной раз продемонстрировало свою заботу об акционерах, вовремя сократив инвестиционные расходы в условиях рисков для прибыли, созданных повышением налогов и нестабильностью рублевых цен на нефть. Капзатраты Лукойла в 1-м полугодии 2019 г. снизились на 9,6%(г/г), до 205 млрд руб. Это оказало решающее влияние на формирование позитивной финансовой отчетности компании.
Совет директоров Газпром нефти (-0,1%) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 1-го полугодия 2019 г. в размере 18,14 руб. на акцию. Наблюдательный совет «АЛРОСА» (+1,69%) рекомендовал ВОСА утвердить дивиденды по итогам 1-го полугодия 2019 г. в размере 3,84 руб. на акцию. Полугодовая дивидендная доходность по обоим бумагам: 4,5%.
Добыча OPEC+ в июле оказалась на 34% ниже, чем установлено в соглашении об ограничении добычи. Объем добычи OPEC составил минимальные с 2016 года 29,6 млн б/д, публикуемые оценки спроса ОРЕС свидетельствуют в пользу дальнейшего снижения добычи картеля, до 29,4 млн б/д.
Торговая идея – Лента (+0,73%) Спек. покупка, ТР 216,85 руб. ПАО «Лента» получила убыток в 4,5 млрд руб. по итогам 1-го полугодия. Однако, этот убыток – разовый. Вероятно восстановление чистой прибыли ПАО «Лента» во втором полугодии. Планируемая регистрация компании в качестве налогового резидента РФ повысит инвестиционную привлекательность. После периода неопределенности возможно повышение спроса на бумаги Ленты.
Ожидаем повышения рынка по итогам недели. Однако, сегодня, с учетом сохранения признаков дефицита ликвидности, ожидаем боковой динамики. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2670-2690 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,70-67,50.
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