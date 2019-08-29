Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный. Разнонаправленное движение индексов в ходе азиатской сессии и снижение нефти в начале дня может привести к слабому открытию по российским индексам. Американские площадки в ходе вчерашнего дня незначительно прибавили, оттолкнувшись от локальных уровней поддержки, однако общий новостной фон остается непростым, что обеспечивает сохранение рисков коррекции в дальнейшем. Информации по торговым переговорам нет, поэтому с очень высокой долей вероятности стороны не смогут внести изменения в свои решения до 1 сентября. То есть нас ожидает повышение пошлин как со стороны США, так и со стороны Китая, при чем на китайские товары тарифы будут выше ожиданий.

Вашингтон завершил все формальности по этому поводу, вчера опубликовав новую версию документа, в которой указаны тарифы 15% и 30% вместо ранее ожидаемых 10% и 25% соответственно. Первая часть пошлин размером 15% вводится с 1 сентября, а повышение планки с 25% до 30% планируется с 1 октября, то есть теоретически до этого времени будет возможность договориться, однако в этом большие сомнения. Давление на мировые рынки оказывает ситуация в Великобритании. Новое правительство твердо нацелено на Brexit без новой отсрочки и не собирается идти на уступки ЕС. Жесткий сценарий новые власти не сильно беспокоит, что создает дополнительные риски в среднесрочной перспективе. В таком случае у британского фунта мало шансов на укрепление. Сегодня будет опубликована вторая оценка ВВП США за 2кв. 2019, ожидается ухудшение на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущей. Фактически на повестке сейчас нет аргументов в пользу покупок акций, поэтому вновь наблюдается снижение доходности казначейских облигаций США.

Запасы нефти в США за неделю упали сразу на 10 млн. баррелей, что обеспечило локальный рост до $61 по Brent, однако сейчас торги вновь проходят вблизи 60. Неопределенность не позволяет сформироваться более продолжительному тренду.

Рублю не помогает ни рост нефти, ни высокий спрос на облигации в ходе аукционов Минфина, есть опасения, что доллар будет стоить дороже 67 в ближайшие дни. Лукойл представил сильный квартальный отчет, нарастив не только прибыль и EBITDA, но и свободный денежный поток, что может обеспечить рост дивидендов, акции способны продолжить рост к 5500. Лента получила чистый убыток, а выручка выросла всего на 3% в 1П, снижение бумаг рискует продолжиться. Распадская впервые с 2011 заплатит дивиденды – пока всего 2.5 руб. на акцию, но важен сам прецедент.