По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом на фоне подъема акций энергетического и финансового сектора.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,65%, закрывшись на отметке 2887,94 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,38%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала менее чем на один базисный пункт, до 1,47%, в то время как доходность по двухлетним казначейским облигациям снизилась на три базисных пункта, до 1,50%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на два базисных пункта, до —0,71%.

Отсутствие негативных новостей с американо-китайского торгового фронта, несмотря на углубление инверсии кривой доходности казначейских облигаций США, позволила инвесторам взять передышку. Продолжающееся бегство от риска в "качество" привело к снижению доходности 30-летних казначейских облигаций США ниже дивидендной доходности S&P 500, постепенно возвращая интерес игроков к рисковым активам.

Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на недельных данных по американскому рынку труда и пересмотренным данных по ВВП страны за второй квартал. Ожидается, что реальный рост экономики Соединенных Штатов во втором квартале текущего года, согласно второй оценке, составил 2% в сравнении с предварительной оценкой в 2,1%.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 1,5%, закрывшись на отметке $59,87. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым запасы "черного золота" за океаном на прошлой неделе упали на 10 миллионов баррелей. Кроме того поддержку "быкам" оказала информация о том, что Тегеран пока не готов сесть за стол переговоров с Вашингтоном.

В пятницу на бирже ICE Futures Europe состоится экспирация фьючерсного контракта Brent, которая при сохранении позитивных настроений на глобальных финансовых рынках может способствовать дальнейшему росту цены нефтяных котировок к уровню $61.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,68% закрывшись на отметке 2677,31 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2660 и 2638 пунктов. Сопротивления по-прежнему находятся на уровнях 2680 и 2700 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 125000 и 123400. Сопротивления — 127900 и 129000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,80 потеряв 0,54% по отношению к американскому доллару. Возросшая в последнее время напряженность в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином пагубно отражается на настроениях глобальных инвесторов и создает риски для устойчивости активов и валют развивающихся стран. На этом фоне динамика рубля все больше зависит от конъюнктуры на внешних финансовых рынках. В связи с этим в условиях крайней волатильности на мировых фондовых и сырьевых площадках российская валюта в среднесрочной перспективе продолжит торговаться в границах диапазона 65-67 по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.